北市少輔會結合五常國小宣導「要讀不要毒」 社區家長學童熱情參與

北市少年輔導委員會中山少年輔導組今天結合北市五常國民小學辦理「要讀不要毒」社區宣導活動，吸引許多家長與學童的熱情參與。（記者邱俊福翻攝）

北市少年輔導委員會中山少年輔導組為提升社區民眾及青少年對毒品危害與相關法令的認識，今天結合北市五常國民小學辦理「要讀不要毒」社區宣導活動，透過寓教於樂的闖關方式，加強民眾反毒意識與自我保護觀念，吸引許多家長與學童的熱情參與。

少輔會表示，近年新興毒品不斷變化樣態，常偽裝成咖啡包、糖果或電子煙油等形式，外觀新穎、氣味隱蔽，讓青少年在不知情或降低戒心的情況下接觸，對身心健康造成嚴重危害，而根據觀察，青少年初次接觸毒品，多與「同儕影響」、「好奇嘗試」及「情緒壓力」有關。

請繼續往下閱讀...

今天的活動設置的宣導攤位，運用大型彈珠台等互動遊戲，搭配反毒法令問答，宣導包含毒品分級制度、毒品危害防制條例相關規定、新興毒品辨識方式及拒絕毒品誘惑之技巧，讓參與者在遊戲過程中建立正確觀念；同時，少輔會也準備宣導品及反毒文宣，透過「我與毒品遠距離，健康與我零距離」、「拒絕毒品來誘惑，健康人生我掌握」等標語，加深民眾印象。

北市警局少年警察隊隊長張翊軒提醒，青少年接觸毒品往往並非出於惡意，而是在缺乏警覺或尋求認同的情境下誤入歧途，呼籲家長平時多關心孩子交友情形與生活狀況，並協助建立正向休閒活動與支持系統，才能有效降低風險，守護孩子健康成長。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法