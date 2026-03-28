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    首頁 > 社會

    李昌鈺辭世 12歲學生照曝光！座右銘是Make impossible possible

    2026/03/28 13:37 記者劉曉欣／彰化報導
    李昌鈺12歲入學彰化高中初中一年級的學生照。（彰化高中提供）

    李昌鈺12歲入學彰化高中初中一年級的學生照。（彰化高中提供）

    國際知名刑事鑑識專家李昌鈺傳出過世消息，曾頒發傑出校友予以表揚的彰化高中發文敬悼，也讓李昌鈺12歲就讀初中一年級的入學照片曝光，李昌鈺曾在返回母校演講時提到，他的座右銘「Make impossible possible」（化不可能為可能），勉勵學弟妹有夢想才會有追尋的目標，再勇敢去逐夢！

    李昌鈺年少時代曾因為住在彰化市的大姊家，考入彰化高中前身的台灣省立彰化中學就讀初中一年級，但只讀了一年就跟著家人搬到北部轉學，雖然只有就讀彰中一年的時光，但只要母校邀約都會返校演講，並多年來與彰中合辦「李昌鈺鑑識科學及人文工作坊」。

    彰化高中發文敬悼李昌鈺，同時貼出在2024年邀請李昌鈺與宏碁集團創辦人施振榮返回母校對談海報，海報特別放上兩位校友的學籍照片，也讓李昌鈺12歲就讀初中一年級的入學照片曝光。

    彰化高中指出，李昌鈺2015、2024年兩度與施振榮返校對談，李昌鈺博士曾提到他的座右銘「Make impossible possible」，提醒學弟妹遇到困難時，應該主動迎接挑戰，因為不管從事哪一個行業，一定要有知識，把Knowledge裝在腦袋裡，同時要有健康的身體，這樣才有機會把不可能變可能，能夠勇敢去追求自己的夢想。

    而李昌鈺在2013年返回母校時，也曾就當年轟動的陳進福夫婦雙屍命案、美國藍可兒在酒店離奇失蹤案提出個人看法，當時他就透露，陳進福夫妻命案的破案機率很高，至於藍可兒離奇命案，他研判應該是被跟蹤殺害，最重要的是，破案要靠科學證據，再加上一點點運氣，案件就能破案。

    李昌鈺（圖左）12歲入學彰化高中初中一年級的學生照，以及施振榮（圖右）就讀彰中的學生照。（彰化高中提供）

    李昌鈺（圖左）12歲入學彰化高中初中一年級的學生照，以及施振榮（圖右）就讀彰中的學生照。（彰化高中提供）

    李昌鈺（圖左）與施振榮（圖右）返回彰化高中母校進行世紀對談。（彰化高中提供）（記者劉曉欣攝）

    李昌鈺（圖左）與施振榮（圖右）返回彰化高中母校進行世紀對談。（彰化高中提供）（記者劉曉欣攝）

    李昌鈺（圖右）返回彰化高中母校演講，校長王延煌歡迎傑出校友。（彰化高中提供）

    李昌鈺（圖右）返回彰化高中母校演講，校長王延煌歡迎傑出校友。（彰化高中提供）

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