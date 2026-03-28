恐怖前任情殺後亂竄！台南男卡死巷狼狽落網 警移送中檢建請羈押

警方今天上午將陳男依殺人罪送辦建請羈押。（民眾提供）

台中市西區27日傍晚發生駭人情殺命案，26歲巴姓女職能治療師下班返家途中，遭30歲陳姓前男友當街持刀攻擊致死，陳男犯案後駕車逃逸，卻因對當地路況不熟，僅逃約500公尺即誤闖死巷無路可退，遭警方迅速圍捕落網，警方今（28）日上午已依殺人罪嫌將其移送台中地檢署偵辦，並建請羈押。

經查，陳男為台南人，從事金融保險業，與被害人曾交往約一年，半年前分手後仍多次糾纏要求復合未果。案發當天，陳男特地從台南北上，掌握巴女下班時間，在其租住處附近埋伏守候，顯示早有預謀，當晚17時48分許，巴女下班騎車返家並步行進入騎樓時，陳男突然衝上前攔人要求復合。

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雙方短暫交談後破局，陳男情緒失控，隨即抽出預藏的兩把刀朝對方猛砍。巴女驚慌逃離，仍遭一路追殺，身中多刀倒地後，陳男竟再補刀直刺頸部要害，手段兇殘，犯案後陳男駕車倉皇逃離，未料因不熟悉路況，轉入北區西屯路巷弄後誤闖死巷，當場進退不得狼狽就逮，當時陳男全身沾滿血跡，手部亦有刀傷，隨即被戒護送醫。

陳男於昨深夜出院後接受偵訊，初步供稱因復合遭拒情緒失控犯案，但詳細動機仍待釐清，全案今上午依殺人罪嫌移送台中地檢署偵辦，並建請羈押。

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