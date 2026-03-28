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    首頁 > 社會

    台東鹿野疑鄰居糾紛暗夜槍響 警鎖定嫌犯追查

    2026/03/28 13:22 中央社

    台東縣鹿野鄉永安村往熱氣球場地的馬背聚落，昨晚發生槍響，在戶外聊天親友，遭人開2槍，1男子頭部險遭擊中，所幸沒人受傷，警方調查，疑似鄰居間有糾紛，已鎖定嫌犯追查。

    從監視器畫面看到，昨天晚上在台東縣鹿野鄉永安村馬背聚落，有一家人和鄰居在戶外聊天，忽然發生兩聲槍響聲，子彈打在牆壁上，有1發險些擊中其中1男子，現場3男隨即拿起板凳往外追，但開槍者已逃逸。

    警方獲報後動員10餘名荷槍實彈刑警展開追逐，驚動地方，警方鎖定開槍者往高台舉辦國際熱氣球嘉年華的場地方向逃竄。

    當地人士今天中午接受媒體訪問時表示，疑似開槍男子，曾在臉書上詳記鄰居幾月幾日飲酒作樂，影響到作息，可能因長期下來情緒失控開槍。

    台東縣警察局關山分局偵查隊長鄭志舷今天中午告訴中央社記者，昨晚8時59分許發生於鹿野地區的槍擊案件，警方接獲報案後立即派員趕赴現場處理，並通報鑑識人員到場採證，現場已採集相關跡證，目前均由專案人員積極分析比對。

    鄭志舷表示，經警方初步調查，疑係鄰居間長期糾紛所引發衝突，警方已掌握特定涉案對象及相關行蹤，並持續擴大追查中，全力釐清案情並依法偵辦。

    警方呼籲，當地民眾無須過度恐慌，若有相關線索可主動向警方提供，警方將持續強化轄區巡邏與治安維護，以確保社區安全與民眾生活安定。

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