批柯文哲毫無羞恥心！鍾小平怒喊：我真的瘋了「半夜蔣渭水都哭泣」

京華城案26日一審宣判，台北地院判柯文哲17年徒刑，柯文哲開記者會批司法淪為政治工具。（資料照）

前民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案等，一審被判17年，柯為此非常不滿，痛批遭政治迫害，民眾黨更宣布將上凱道「討公道」。對此向北檢告發柯文哲涉貪的國民黨台北市議員鍾小平在政論節目批評柯文哲完全沒有羞恥心，並直言：「我真的瘋了，這兩年我們過得很苦，我鍾小平做的哪裡不對？」

台北地方法院26日判柯文哲17年徒刑、褫奪公權6年，柯為此召開記者會批台灣司法已成政治工具，稱整起案件「不是依證據辦案，而是編故事定罪」，質疑台灣司法已失去公信力，是政治迫害，他還情緒激動點名總統賴清德說，「我絕對不會投降的！也絕對不會屈服！」。

請繼續往下閱讀...

鍾小平昨在政論節目《新聞面對面》針對柯文哲的說詞批評，司法當然不是政治的工具，容積也不是官商勾結的禁臠，如果不談法律只談道德，「半夜蔣渭水都哭泣」，他質疑柯文哲崇拜的是蔣渭水，但清廉行醫的蔣渭水會同意柯當市長在容積率問題上違法亂紀？

鍾小平也稱，不少人開始懷念起前市長郝龍斌，並指郝至少在這方面很清廉、守得很好，怒批柯「你560%（容積率）拿到都不對了，還拿到840％！」

鍾小平批評，柯文哲沒有一絲的愧疚，這樣子的民脂民膏，以及台北市的財富、容積、公共財，柯就送給了國民黨內形象最壞的前中常委沈慶京，不談法律光談道德、市府規矩及《都市計畫法》25條，「你哪一項合法？」。

鍾小平質疑，柯文哲完全沒有愧色，也完全沒有羞恥心，並直言「我真的瘋了，這兩年我們過得很苦，我鍾小平做的哪裡不對？我就算抓藍的貪污，我都是對的，即使我是藍的」，他也提到做這些事情可能會被人身攻擊或是選票流失，但也強調會揭露這些事情，不是什麼偉大的情操，就只是身為一個市議員的本分，並批柯「你市長做了什麼事？你容積可以這樣給財團？」

鍾小平在政論節目批評，柯文哲完全沒有愧色，也完全沒有羞恥心，並直言「我真的瘋了，這兩年我們過得很苦，我鍾小平做的哪裡不對？」（圖擷自YouTube）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法