北市議員楊植斗鼓勵國民黨立委上凱道挺柯文哲但自己無法出席

國民黨籍議員楊植斗肯定國民黨要參選縣市首長的立委上明上凱道聲援民眾黨，但剛好自己有節目要錄無法出席。（資料照）

柯文哲涉京華城案一審被重判17年有期徒刑，民眾黨明天（29日）將上凱道聲援，台北市長蔣萬安表示明有行程不會出席。國民黨籍台北市議員楊植斗表示，國民黨與民眾黨理念一致，大目標是希望2028年政黨輪替，多位立委明天都會去力挺，他認為年底要選舉縣市首長的立委們也該上凱道表態，爭取民眾黨支持，更有助「藍白合」。

楊植斗表示，他明天有節目要錄，所以沒辦法出席，而國民黨立委們有約一團要一起上台，他認為這是好事，許多立委年底也要選舉縣市首長，包含謝龍介、江啟臣等，國民黨與民眾黨有共同理念，就是2028年要政黨輪替，所以就從地方層級先開始合作建立默契。

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楊植斗也認為，蔣萬安只要不是公務繁忙，應該也都會願意去聲援，只不過民眾黨26日當晚才宣布，時間點有點臨時，很多人都已排了行程才無法到場。

至於明日凱道活動是否影響藍白合與年底選情？楊植斗認為，雙方一直都在合作，民眾黨在台北市已經沒有提市長候選人，等同禮讓蔣萬安，而蔣萬安未來也有機會來幫民眾黨小雞站台；且，以他選區的大安、文山區來說，這次也只提8席，而非較為激進的9席，就是考量民眾黨的空間，雙方都保持誠意。

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