獨家》民進黨新竹市長人選 地方人士推薦前立委莊競程披戰袍

民進黨新竹市長人選即將呼之欲出，據了解此人曾任陽明交大助理教授，更擔任中央民意代表，也獲總統及黨主席賴清德欽點。圖為新竹市政府。（記者洪美秀攝）

今年底的新竹市長選舉，國民黨、民眾黨已確定「藍白合」，共同支持現任市長高虹安競選連任，反觀民進黨人選遲未定案，據本報掌握獨家消息，綠營的市長人選已呼之欲出，黨內地方人士推薦前立委莊競程是合適人選，傳已獲得黨主席賴清德欽點，立法院「永遠的總召」柯建銘也支持；莊競程與新竹市的地緣關係是曾任陽明交大助理教授，曾任台中市選區的區域立委，目前在民進黨台灣智庫擔任要職。

民進黨新竹市長人選一直未定，從最早的陽明交大法律學者林志潔（已借調接任國安諮詢委員），再到多位新竹市議員陳建名、劉康彥、施乃如，及僑委會副委員長李妍慧，前台北市議員高嘉瑜、行政院發言人李慧芝及前不分區立委余苑如和交通部主秘沈慧虹都被點名是綠營的新竹市長可能人選，但黨中央及選對會都未證實，讓竹市的綠營支持者出現焦慮感。

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隨著各政黨的縣市長提名作業已進入最後階段，綠營新竹市長人選這兩天也呼之欲出，據掌握，中央黨部秘書長徐國勇近期已再次約見新竹市的黨籍民意代表做最後徵詢，討論莊競程參戰的可行性；多位地方人士認為，莊競程曾任陽明交大助理教授，與新竹市有地緣關係，他曾任台中市立委也有選戰的經驗，再加上學經歷完整，符合新竹人高學歷及對科技的重視，也是民進黨內中生代的代表之一。

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