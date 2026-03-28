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    首頁 > 政治

    民眾黨新竹團隊參拜義民廟 邱臣遠籲在野團結為竹縣帶來改革力量

    2026/03/28 14:30 記者廖雪茹／新竹報導
    褒忠亭義民廟今天舉行春季祭典，民眾黨新竹黨部主委邱臣遠（右3）偕同3位新竹縣議員擬參選人前往參拜祈福，並與義民廟董事長林光華（左3）合影。（擷取自民眾黨新竹黨部臉書粉專）

    褒忠亭義民廟今天舉行春季祭典，民眾黨新竹黨部主委邱臣遠（右3）偕同3位新竹縣議員擬參選人前往參拜祈福，並與義民廟董事長林光華（左3）合影。（擷取自民眾黨新竹黨部臉書粉專）

    新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟今天舉行春季祭典，民眾黨新竹黨部主委邱臣遠偕同3位新竹縣議員擬參選人前往參拜祈福，針對新竹縣政局，邱臣遠表示，「新竹縣藍營沒有分裂的本錢」，在野力量更應團結一致、回應民意，提出更好的治理方案，為新竹縣帶來改變的力量。

    民眾黨新竹黨部表示，邱臣遠今天上午攜手竹東區鍾心渝、湖口區陳岫玫、新豐區徐勝凌3位新竹縣議員擬參選人，一同前往參拜祈福，向義民爺表達敬意，也傳承客家忠義精神。同時，一行人與義民廟方包括董事長林光華等人合影。

    邱臣遠提到，義民信仰象徵「保鄉衛土、團結互助」的價值，這也是民眾黨深耕地方、服務鄉親的初心。民眾黨3位擬參選人今天齊聚義民廟，不只是祈福，更是向鄉親展現守護地方的決心。

    針對新竹縣政局，邱臣遠指出，地方民意期待的是穩定與進步，在野力量更應團結一致、回應民意，提出更好的治理方案，為新竹縣帶來改變的力量。

    針對今晚即將出爐的國民黨新竹縣長初選民調結果，邱臣遠直言：「新竹縣藍營沒有分裂的本錢。」地方民意普遍期待穩定的政局與高效的治理，相信今晚的結果將會是國民黨展現團結精神的契機。他強調，只有在野力量不散沙化，才能真正回應選民對於縣政革新的期待。

    此外，邱臣遠提及，3月29日即將舉行的凱道活動，不只是支持者的集結，更象徵對公平正義與制度價值的堅持。他認為，在面對未來挑戰時，在野力量應尋求最大共識，透過合作凝聚更大的改革動能。

    此外，針對明天（29日）即將舉行的凱道活動，邱臣遠表示，「明天的活動將會是未來『藍白合』進擊的關鍵起手式。」邱臣遠認為，面對現階段的挑戰，在野力量必須尋求最大公約數，透過合作來擴大政治影響力，為台灣爭取更公平的司法環境與透明的政治生態

    邱臣遠強調，從文化信仰到公共參與，從基層服務到政策願景，民眾黨新竹團隊會持續與鄉親站在一起，走一條務實、改變的道路。（14:34更新）

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