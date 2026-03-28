新自強號驚魂！行動電源燒毀起火 急停瑞芳站撲滅

吳姓女乘客今天上午搭乘台鐵422次新自強號列車，在列車停靠瑞芳火車站時，隨身包內行動電源不明原因自燃，還好火勢及時撲滅，未傳出人員受傷。（記者林嘉東翻攝）

台鐵422次新自強號列車今天（28日）上午停靠在新北市瑞芳火車站時，第10節車廂突然煙霧瀰漫，還伴隨陣陣燒焦味，嚇壞列車上乘客，還好火勢及時撲滅，未傳出人員受傷；警方調查，起火原因原來是吳姓女乘客放在隨身包內的行動電源不明原因自燃，還好消防隊員趕抵時，火勢已自行撲滅。

新北市消防局第六救災救護大隊今天上午11時許接獲報稱，台鐵422次新自強號列車（由樹林開往台東）在停靠瑞芳站第2月台時，第10節車廂內發生起火事件。警方與消防隊員於11時9分陸續抵達月台，火勢已獲得控制，未傳乘客受傷。

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警方調查，起火原因為52歲的吳姓女乘客隨身攜帶的行動電源在列車進站時，隨身包包內的行動電源突然不明原因自燃，冒出陣陣濃煙與燒焦味。鐵警局表示，員警到場時僅餘殘留煙霧，經確認現場無人受傷，亦未對列車車體及其他乘客物品造成損壞。

瑞芳警方提醒，行動電源屬於易燃危險品，民眾攜帶上車時應注意電池健康狀況，若發現外殼膨脹或異常發熱應立即停止使用，以免發生意外；該班次列車在確認安全無虞後已恢復行駛，詳細起火原因仍待進一步釐清。

吳姓女乘客今天上午搭乘台鐵422次新自強號列車，在列車停靠瑞芳火車站時，隨身包內行動電源不明原因自燃，還好火勢及時撲滅，未傳出人員受傷。（記者林嘉東翻攝）

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