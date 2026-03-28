親密暴力平均忍4年才通報！ 專家教你如何「安全下車」防情殺

台中市西區情殺命案，陳男追殺前女友的驚悚畫面。（民眾提供）

台中市這個月連續3起情殺命案，疑因男方主張復合遭拒，憤而行兇，對此，台中市性平專家黃瑞汝表示，呼籲民眾理性面對感情，感謝對方曾經陪自己一段，會分手不代表自己不好。

黃瑞汝今日表示，根據衛福部統計2024年家庭暴力通報有17.9萬件、親密關係暴力有8.5萬件，被害人7成女性，平均約忍受4年才通報，分手是一種成熟表現跟學習，說再見不是一個容易課題，突然消失、冷處理或互相指責都不是好的方式，分手的態度跟地點都很重要，不要指責對方或比較，要誠懇告知對方自己的困難，為何無法繼續在一起，給彼此時間，承認自己有錯，界線要畫清楚，不要追蹤對方，愛情只有適不適合，不是只有誰對誰贏。

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黃瑞汝說，分手暴力發生，常因分手態度、時間、地點跟指責有關，不要一再檢討自己，愛情就像上下車，適合的站就上車，不適合的站就下車，照顧好自己，讓對方也有空間，讓彼此都在這段關係得到祝福。

至於分手後如何保護自己，黃瑞汝說，如果對方控制欲強，甚至有暴力傾向，分手時不要激怒對方，不要單獨見面，最好請家人朋友陪伴，不要讓對方知道自己新的住址，提醒分手後的情侶，如有暴力行為，被害人可申請保護令。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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