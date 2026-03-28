破壞海纜？滯留可疑貨輪被海巡趕走10次 台美聯手破20億運毒案

台美聯手破獲逾20億元毒品走私案。（資料照）

坦尚尼亞籍貨輪「KIM CHANG LONG（金昌龍號）」在我西南海域長期滯留，曾遭海巡署驅離多達10次，國安單位原以為又是一艘來破壞我國海底電纜的中國權宜貨輪，沒想到接獲美國緝毒局（DEA）情報，得知是艘運毒船，最終在台美聯手下，順利查獲這起逾20億元的毒品走私案。

近年來海纜新聞頻傳警訊，去年1月初，基隆外海電纜疑遭喀麥隆籍貨輪「SHUNXIN39」拖斷，一度引發國安疑慮，去年3月，坦尚尼亞籍貨輪「KIM CHANG LONG（金昌龍號）」又在高雄、屏東、澎湖一帶海域滯留，海巡署派艦艇前往盤查，確認並未有何運送貨物行為，因此將它驅趕多達10次，但每趕一次，金號就遠離至他處停靠，行經相當可疑。

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軍事粉專「Taiwan adiz」曾發文，指根據航跡資料顯示，「KIM CHANG LONG」僅短暫前往高雄港錨地補給，並兩度快速奔赴馬祖附近海域後旋即折返，行為模式令人懷疑其意圖，究竟是監視、走私，還是另有目的？懷疑是中國權宜輪「灰色襲擾」的一部分，對我國海底電纜構成隱形威脅。

但隨著我國接獲美國緝毒局（DEA）情報，確認「KIM CHANG LONG（金昌龍號）」從事非法運毒，去年6月26日清晨，第五海巡隊PP-10096艇搭載專案小組人員出海查緝，當天下午於東沙島南方125浬（高雄港西南330浬）海域發現坦尚尼亞籍「KIM CHANG LONG」雜貨輪，PP-10096艇立即廣播要求停船受檢未果，該輪以機械故障為由繞圈航行，船員則將毒品袋裝物拋入海中企圖滅證。

海巡人員多次強靠無效後，專案人員依法擊發聲爆彈示警，隨即實施強靠登檢，先在船內住艙查獲53袋疑似毒品，並於海面打撈5大袋疑似毒品殘袋。經初步檢測和清點，共起獲安非他命26.5公斤、愷他命1273.36公斤，市值超過20億元，可提供超過200萬人次吸食。

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