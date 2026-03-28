獨家》哀悼李昌鈺辭世 陳水扁：感謝釐清319槍擊案非自導自演

前總統陳水扁哀悼鑑識專家李昌鈺辭世，感謝其回台鑑定319案，證實腹部為槍傷非自導自演，遺憾當年專業未獲藍營接受。（資料照）

國際知名鑑識專家李昌鈺辭世，前總統陳水扁表達深切悲慟，同時聲明感謝李昌鈺在2004年不辭辛勞，回台灣參與319槍擊案鑑定，以專業證實其腹部為近距離槍傷，而非外傳的自導自演刀傷。

回顧2004年這起政治事件，台灣社會因選舉槍擊案陷入嚴重對立。陳水扁指出，李昌鈺當時願意回台灣參與極敏感的獨立鑑定，主要是應新黨的要求，為求社會安定與還原真相，李昌鈺帶領團隊進行嚴密證據與彈道軌跡分析，提出具科學基礎的鑑定報告，確認受傷特徵符合近距離槍擊。這項依據客觀科學做出的結論，為當時混亂氛圍提供了至關重要的專業見解。

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儘管報告由國際推崇的鑑識權威李昌鈺背書，但結果依然未獲國民黨陣營全面接受。在陳水扁二次連任勝選時，新黨與國民黨高度動員與民進黨對立，台灣社會被撕裂，即使科學證據也難以完全消弭陣營間的不信任，甚至以「兩顆土豆與鮪魚肚」嘲笑319事件，但李昌鈺面對高度政治化案件，承受更多來自非科學領域的壓力與質疑，當時國民黨對李昌鈺的不信任，陳水扁至今感覺遺憾。

319槍擊案對警界也相當震撼，尤其案發地台南，對警方來說是一件陌生又熟悉的往事，稍有年紀的警察都曾參與在該案中，李昌鈺的辭世象徵著一個鑑識時代落幕，也佩服他在319槍擊案中，不畏政治紛擾、跨海尋找真相的精神，對推動重視證據法則有深遠意義，偵查機關偵辦案件不受到政治立場左右，才是對傳奇先驅最崇高的致敬。

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