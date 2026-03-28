疑不滿鄰居太吵檢舉無效 台東男連開2槍逃入山區

台東鹿野一名40多歲男子疑不滿鄰居吵鬧，多次檢舉無效，27日晚間接連開了2槍，其中一槍甚至還從聊天人群頭部附近掠過。警方目前已鎖定犯案男子，目前正擴大搜索。（資料照）

台東縣鹿野鄉昨（27）日晚間發生一起槍擊案，一群人在屋前聊天飲酒到一半，突然聽到鄰居大聲斥責，隨後接連開了2槍，其中一槍甚至還從聊天人群頭部附近掠過、射入牆上還噴起塵土。警方目前已鎖定犯案男子，目前正擴大搜索。

被害者親友一度將被槍擊過程影片公布於臉書，但礙於警方辦案而先行撤下。影片中，屋外一群民眾飲酒聊天，開槍男子疑似已在附近叫罵，隨後傳出槍擊，這時眾人驚覺不對勁，女性開始閃避，此時又再傳出第2聲槍響，其中一人頭部附近的牆上噴出煙塵，所有男性則是抄起罐裝啤酒、椅子、雜物準備迎擊。

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開槍者是住在事發現場附近的一名40多歲男子，犯嫌見數名男子持物品前來追打，本來打算開第3槍卻疑似卡彈而逃逸無蹤，警方獲報後已通報鑑識人員到場採證。由於犯嫌就是鄰居，身份立即被掌握。由於男子倉皇逃逸，沒有返家準備物資即往山區逃跑，可能徒步逃亡山中，警方今早9時左右已派出大量警力前往搜山。

附近居民表示，開槍男子本身算是一名「宅男」，並無前科「根本白紙一張」，這次疑似持改造手槍犯案也讓眾人大吃一驚。據悉，兩家無嚴重過節，但犯嫌抱怨鄰居長期晚上在門口飲酒作樂、太過吵鬧，還連續去電縣府環保局、警方「能檢舉的項目幾乎都找過了」，疑似因無法扼止鄰居吵鬧而開槍示警。

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