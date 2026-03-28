超可憐！柯昌率小雞大啖羊肉爐 吃素陳彥廷放空呆坐畫面曝

眾人開心圍爐，陳彥廷神情木然。（取自柯文哲Threads）

民眾黨創黨主席柯文哲昨日前往現任主席黃國昌新北市競選總部培訓幹部，凌晨兩人帶隊率「小雞們」吃羊肉爐。不過，現場畫面曝光後，不少網友發現，新北市三重、蘆洲議員初選爆冷擊敗黃國昌「四金釵」之一周曉芸的陳彥廷神色木然呆坐現場，一查才知其實他是素食者，忍不住喊：「好可憐」、「心疼！」

柯文哲涉京華城案，一審遭判刑17年。不過他昨晚現身黃國昌競選總部時，看起來心情平靜，還能面帶微笑。柯文哲在場主持了培訓營，分享自身選戰經驗。隨後還與黃國昌率一眾幹部去吃羊肉爐當消夜，黃國昌的「三金釵」林子宇等、新北市議員陳世軒、陳彥廷都在內。

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據了解，不少幹部因為行程滿滿，都還沒來得及吃晚餐。柯文哲也在Threads上發布一段短短只有幾秒的「民眾黨圍爐」影片，看得出氣氛十分熱鬧。

不過，有不少網友發現，大家都準備動筷時，隨行的陳彥廷卻是雙手放在腿上，神情木然地看向前方，立刻有網友指出，其實陳彥廷是素食者，紛紛打抱不平表示：「他吃素 然後這間是羊肉爐」、「這算一種霸凌嗎？」、「根本霸凌」、「他吃素啊，沒辦法吃」。

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