凌濤陪同黨新北市議員參選人鄧凱勛拜票 強調在野要合作

國民黨桃園市議員凌濤今（28）日陪同黨籍新北市板橋區市議員參選人鄧凱勛前往板橋埔墘市場掃街拜票。（鄧凱勛競辦提供）

今年九合一選舉將於11月28日登場，國民黨桃園市議員凌濤今（28）日陪同黨籍新北市板橋區市議員參選人鄧凱勛前往板橋埔墘市場掃街拜票。凌濤說，鄧凱勛曾任國民黨發言人，監督政策、把關納稅錢犀利精準，請選民支持；此外，凌濤也強調2026年、2028年選舉在野要合作。鄧凱勛則表示，他在黨中央青年團時期，受到凌濤許多啟發、提醒，將秉持犀利監督市政的精神持續努力。

凌濤表示，鄧凱勛在黨中央有完整歷練，對政策與議題有深入掌握，也具備與年輕世代、社群世代接軌的能力，未來在選民服務、議題與納稅錢運用監督，定能成為板橋值得期待的新世代戰將；另外，未來兩場選舉，在野陣營必須合作，才有力量監督執政黨，而新北是關鍵戰區，請選民支持國民黨新北市長參選人李四川與鄧凱勛，為板橋爭取更多建設與發展。

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鄧凱勛則感謝凌濤現身力挺，他也表示，凌濤在議題攻防上展現「快、狠、準」的銳利風格，這讓他多有啟發，凌濤也在為民服務上給予他許多提醒，更是勉勵他要成為市民的光，這句話他銘記在心，成為他投入公共服務的重要信念。

鄧凱勛說，民代最重要的責任，就是替人民看緊每一分納稅錢、守住市政建設，這也是他參選板橋區市議員的初衷，請選民在4月底電話民調給予支持。

國民黨桃園市議員凌濤今（28）日陪同黨籍新北市板橋區市議員參選人鄧凱勛前往板橋埔墘市場掃街拜票。（鄧凱勛競辦提供）

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