竹市北區6屆資深議員孫鍚洲不選 綠營拚初選、藍營爭連任

新竹市北區議員年底選舉，其中6屆資深議員孫鍚洲已確定不選，綠營內部則要拚初選，藍營則3人要尋求連任。（記者洪美秀攝）

新竹市第4選區（北區）年底第12屆應選出9席議員，已知國民黨3席議員吳旭豐、蕭志潔和黃美慧都要拚連任。而民進黨4月9日及10日會先上演黨內4搶3的激烈初選。無黨籍6屆資深議員孫鍚洲宣布不連任，擬交棒兒子孫宗孝參選，時代力量林彥甫與無黨籍議員鄭慶欽和彭昆耀都確定拚連任，讓北區議員年底選情精采可期。

綠營北區議員提名此次競爭激烈，黨部確定4月9日及10日辦理市話全民調初選，除現任議員楊玲宜爭取連任提名，現任議員劉康彥則交由辦公室主任林士凱挑戰初選，另柯建銘立院助理戴振博與黨內執評委曾國維也都要參與初選，綠營將首次透過全民調初選，從4人中提名前3名參與北區議員選舉，盼從現有2席議員擴大綠營議員版圖，再突圍增加1席議員。

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而藍營包括吳旭豐、蕭志潔和黃美慧都要尋求連任，本屆北區最高票的吳旭豐接棒父親、老將議員吳青山，年輕且擁有亮眼學經歷，另黨內蕭志潔與黃美慧都是資深議員，具基層服務實力，3人都展現3席全連任的企圖心。

北區3席無黨籍議員中，6屆資深議員孫鍚洲確定不拚連任，將交棒給兒子孫宗孝參選，孫宗孝是竹塹青年協會負責人，年輕有活力，經常舉辦環保淨灘及大型演唱會，已在基層走動。同樣無黨籍議員鄭慶欽與彭昆耀都要爭取連任，另時力黨團總召林彥甫有2屆議員資歷，對交通、教育等議題關注，也積極尋求連任。

另本屆代表民眾黨參選失利的農產運銷公司總經理蔡文盛也將再披白營戰袍，盼能為白營奪下關鍵席次。

新竹市北區議員年底選舉，其中6屆資深議員孫鍚洲已確定不選，綠營內部則要拚初選，藍營則3人要尋求連任。（記者洪美秀攝）

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