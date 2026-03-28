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    首頁 > 政治

    蔡壁如考慮參選彰化縣長 稱支持柯文哲參選下任黨主席

    2026/03/28 17:00 記者劉曉欣／彰化報導
    民眾黨前立委蔡壁如到彰化市舉行記者會，首次透露她是彰化芬園的媳婦。（記者劉曉欣攝）

    民眾黨前立委蔡壁如到彰化市舉行記者會，首次透露她是彰化芬園的媳婦。（記者劉曉欣攝）

    2026彰化縣長國民黨人選陷入僵局，盛傳民眾黨前立委蔡壁如有意參選，但日前蔡壁如以「這是地方傳言」帶過，但今天（28日）她卻改變說法，強調她身為彰化芬園媳婦，該黨前主席、前台北市長柯文哲因京華城等案被判重刑，希望她能夠征戰為黨搶下一席縣長版圖，一切以大局為重，戰士沒有選擇戰場的權利。

    另外，蔡壁如被問到會不會再選黨主席一事強調，2025年有意願參選黨主席，這是她自己認為可以跑遍全台灣培育人才；今年底如果選舉的話會很繁忙，她支持柯文哲參選黨主席。

    蔡壁如今天到彰化市召開「從京華城案看城市計畫法制爭議與司法誤解」記者會，她在會前受訪指出，她是彰化芬園的媳婦，彰化縣議長謝典霖也曾跟她就縣長選舉討論很久，她以為已經說服他了，因為她認為自己就一個人，沒人、沒錢也沒組織，真不知道怎麼選舉會有人把她推出來，這是地方集體焦慮的結果。

    蔡壁如強調，但柯文哲在京華城等案一審宣判後，希望她能夠義無反顧來征戰，為民眾黨取得一席縣長版圖，因此，目前她仍在思考當中。但戰士沒有選擇戰場的權利，就看黨的決策，不能說自己有沒有參選意願。

    蔡壁如說，她明天因為已答應出席一場法會，所以無法出席明天在台北的聲援大會，她會在法會來為柯文哲祈禱。

    針對國民黨彰化縣謝家出現立委謝衣鳯與弟弟謝典霖姊弟之爭延燒，謝衣鳳已掛出參選看板，蔡壁如強調，她跟謝衣鳯的交情不錯，他們終究是一家人，不必有太多的揣測！

    民眾黨前立委蔡壁如到彰化市舉行記者會，明確表示明天不會去台北聲援，因為她已經答應要參加彰化一場法會。（記者劉曉欣攝）

    民眾黨前立委蔡壁如到彰化市舉行記者會，明確表示明天不會去台北聲援，因為她已經答應要參加彰化一場法會。（記者劉曉欣攝）

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