小草329上凱道蔣萬安火速批路權 吳思瑤酸：效率超高

民眾黨號召小草329上凱道，蔣萬安政府在1天內火速批准路權，立委吳思瑤開酸「效率超高」。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城等弊案一審判處有期徒刑17年、褫奪公權6年，民眾黨為此號召全國支持者明（29日）上凱達格蘭大道討公道，且「已經取得路權」，引來民進黨立委吳思瑤開酸，蔣萬安給民眾黨特權，1天火速批准凱道路權申請，這種「高效率」難得一見。

吳思瑤在個人社群平台分享2022年申請凱道路權的往事，讓民眾來看看蔣萬安是怎麼「當了市長，換了腦袋」。每逢選前之夜，凱道路權一向是兵家必爭，各候選人都嚴陣以待，最後由陳時中陣營成功搶下路權。

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吳思瑤說，她當時擔任陳時中競選總幹事，為了能不能搶到路權，可是精密部署徹夜待命，但這種事情就是3分用心7分運氣。搶到了當然開心，搶不到也只能摸摸鼻子認了。不過萬萬沒想到，蔣萬安路權搶輸了就翻臉，當時國民黨台北市黨部主委黃呂錦汝氣急敗壞大罵陳時中陣營「惡搞」！

吳思瑤提到，蔣萬安的沒風度讓人傻眼，讓她無奈到還得出來開記者會回應，安撫蔣萬安要有運動家精神，「申請路權完全依據市府程序規定，下次請早就好了。不如蔣公子的意就認為別人是惡搞，這樣心態不健康啦」。

吳思瑤說，關於路權這件事，可以映照出蔣萬安的霸道本質。還沒當市長就無視程序，當上市長更是愛怎麼搞就怎麼搞。為了挺貪腐，為了藍白合，蔣市府展現前所未有的魄力與高效率。並嘲諷「這不是特權，什麼是特權？這不是惡搞，什麼是惡搞？」

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