徐春鶯起訴書內容太驚悚 許美華：民眾黨已成共產黨支部

徐春鶯涉犯反滲透法、刑法等罪遭起訴，目前羈押中。（資料照）

一度列民眾黨不分區立委安全名單的中配徐春鶯，24日被檢方以涉犯《反滲透法》等罪起訴，目前羈押中。隨著完整起訴書曝光，徐春鶯和中共官員孫憲、楊文濤等人的密切接觸、對話內容令人不寒而慄。反紫光奇遊團成員許美華忍不住直呼，民眾黨根本已經變成共產黨在台支部！

許美華25日深夜在臉書發文，「大家都看到徐春鶯的起訴書了嗎？真的很驚悚。民眾黨從上到下整個被滲透，根本另一個統促黨。曾經被民眾黨提名為不分區立委的中配徐春鶯，她被北檢因為涉及《反滲透法》的起訴書內容，長達34頁的白紙黑字，滿滿都是中國統戰勢力滲透民眾黨及台灣國會、介入台灣選舉的法律證據。根據起訴書上鉅細彌遺的對話內容，應該是來自涉案人手機留下的紀錄。」

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「徐春鶯顯然就是過去幾年滲透民眾黨的主要角色……起訴書羅列出徐春鶯跟孫憲的對話內容，還提到很多民眾黨大頭的名字，從柯文哲、黃國昌到黃珊珊。其中對話紀錄也清楚看出，柯文哲對徐春鶯的來歷也說謊。柯文哲說徐春鶯當初是海選自己來的，但顯然不是。徐春鶯就是中國統戰部門放在民眾黨的重要線民，柯文哲，甚至黃國昌、黃珊珊和很多黨內人士也心知肚明，只有天真的小草不知道。」

許美華慨歎：「很多民眾黨支持者最愛說別人抹紅他們，被說中共同路人，就是綠營的惡意攻擊，請問，徐春鶯、李貞秀難道不是你們的人嗎？對於那些還想知道事實真相的小草，真的建議你們去看看徐春鶯的起訴書，那些對話內容都是法律意義上的具體證據（hard evidence ），民眾黨就是被嚴重滲透了，徐春鶯認不認罪都不重要了。」

「再說一個連國民黨都比不上的紀錄。民眾黨接連提名了兩名具有中配身分、而且高度爭議的不分區立委，其中徐春鶯已遭羈押並被以反滲透法起訴，李貞秀則是不願放棄中國國籍、陷入雙重國籍爭議，至今還每天在立法院羞辱台灣人的尊嚴。」

她接著說：「至於整個民眾黨為什麼會被中國統戰勢力滲透、綁架，而無法掙脫，甚至愈陷愈深？這個問題，當然要問白黨創辦人柯文哲。但是，我現在已經不在意柯文哲到底是因為吃了什麼不能吃的甜點，或是拿了什麼不能拿的禮物；那是他自己的人生業障，他自己要去面對。我現在唯一在意的是，台灣不能被已經變成共產黨支部的第三大政黨拖累、玩到死掉。」

「之前統促黨因爲涉及中資介入選舉、黑幫勢力與國安疑慮，被內政部根據『政黨違憲解散』的相關規範宣告解散，目前正面臨大法官審查是否解散的程序。看看統促黨之前被提出解散的相關條件，民眾黨是不是也很像？已經有律師提出法律見解，警告李貞秀、徐春鶯『恐害白營被解散』，這點真的要拜託檢調、國安單位，用力的查下去、辦下去。」

最後許美華直言，「如果民眾黨真的符合被解散條件，拜託賴政府團隊不要手軟。台灣人已經被逼到懸崖邊沒有退路了，只能強硬反擊島內第五縱隊內應，沒有第二條路了。『對敵人仁慈，就是對自己殘忍』，台灣人要活，都要牢牢記住這句話。」

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