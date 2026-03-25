京華城宣判》柯文哲遭求刑28.5年 偵審大事紀一次看

台北地院審理京華城案，定26日下午2時半宣判，前台北市市長、前民眾黨主席柯文哲，被檢方起訴求刑28年6月，世紀大審判決結果備受矚目。（資料照）

台北地院審理京華城案，定26日下午2時半宣判，前台北市市長、前民眾黨主席柯文哲，被檢方起訴求刑28年6月，世紀大審判決結果備受矚目。以下為京華城案偵查、審理大事紀：

2020/3/10 京華城於控告北市府的行政訴訟期間，透過市議員應曉薇在與市長柯文哲的便當會中，為京華城提出陳情。

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2020/4/6 柯文哲批准將陳情書送交都委會研議。

2020/7/16 台北高等行政法院判京華城敗訴，認定12萬284平方公尺樓地板面積只有一次性保障，京華城未上訴而確定。

2021/9/9 北市都委會決議通過京華城提出的都市計畫細部變更容積獎勵。

2021/10/20 副市長彭振聲代柯文哲蓋甲章，批核都委會的決議。

2022/10/19 京華廣場動土典禮，柯文哲親自出席。

2024年

1/24 監察院通過糾正北市府，認定京華城案不當參採都更容積獎勵辦法，非都更區卻自創容獎項目，給予20%容積獎勵。

4/24 北市議會成立京華城案調查小組。

5/2 北市議員鍾小平告發柯文哲、彭振聲涉圖利京華城，北檢分案調查。

8/28 檢廉搜索拘提應曉薇、沈慶京到案，30日凌晨聲押獲准。

8/30 檢廉搜索約談柯文哲住處及黨辦公室，翌日柯聲請提審被駁回。

9/2 北檢聲押禁見柯文哲，北院裁定無保請回。北檢抗告，高院撤銷發回更裁。

9/5 北院更裁柯文哲羈押禁見。

9/30 市議會專案調查小組結案，認定京華城案是「特權特快車」有5大違失，移送監察院。

12/26 北檢偵結起訴柯文哲、應曉薇等11人，將柯依收賄、圖利等4罪，具體求刑28年6月。

12/27 移審台北地院，承審庭裁定柯文哲3000萬元交保，之後北檢抗告成功，北院更裁7000萬元交保。

2025年

1/2 北檢再次抗告成功，北院更裁柯文哲羈押禁見。

2/27 柯文哲父親2/17病逝，北院裁准柯2/27至3/10暫時解除禁見以便治喪，3/10告別式准予返家參加家祭。

4/1 柯文哲因輸尿管結石而血尿，戒護就醫取出結石，4/3出院，律師聲請保外就醫被駁回。

7/1 彭振聲開庭前突接妻子在高雄輕生消息，於法庭外崩潰痛哭，合議庭取消彭當日作證，延後至9月詰問。

9/4 柯文哲認為主要證人已詰問完畢，聲請具保停押，北院裁准7000萬元交保、限制出境出海與住居，並配戴電子腳環，檢方未提抗告。

9/8 陳佩琪為夫完成辦保手續，柯文哲獲釋。

12/23 柯文哲以照顧新竹年邁母親為由，聲請解除限制住居，北院裁准。

12/24 全案言詞辯論結束，辯論終結。

2026年

3/9 柯文哲以參加兒子24日在日本的博士班畢業典禮為由，申請暫時解除出境限制，北院3/17駁回。

3/26 台北地院一審宣判，法官並命柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗4人應到庭聆判。

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