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    首頁 > 政治

    62％支持政府編列軍購預算 顧立雄：盼朝野共同體會國人期待

    2026/03/25 09:25 記者方瑋立／台北報導
    國防部長顧立雄。（資料照）

    國防部長顧立雄。（資料照）

    針對國防院最新民調顯示有高達62%的民眾支持政府編列的軍購特別預算，59%認同投資國防軍事即投資和平，國防部長顧立雄今（25）日表示，這顯示國人同意要「以實力取得和平」，也期待國軍不斷提升戰力達到嚇阻效果、維持現狀，盼不分朝野理性體會台灣人民共同民意、強化國防。

    立法院外交及國防、財政委員會規劃今、明兩天聯席併案逐條審查行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、台灣民眾黨黨團擬具「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」及國民黨黨團擬具「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」。

    顧立雄在步入會場前受訪說，不止（國防院）這份民調，其他相關的民調也皆顯示，國人支持強化國防，也支持行政院所提版本。顯示國民都同意要以「實力來取得和平」，以不斷提升戰力來達到嚇阻、維持現狀，這個都是國人的期待。

    政院版現將與在野黨各版本併案逐條審查，顧立雄說，希望待會審議時，能夠體會台灣人民共同的民意，不分朝野理性地坐下來，一起為增強軍事實力、強化國防一起努力。

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