蕭旭岑反擊馬英九「忘了很多事」沈榮欽：未來將抖出更多兩岸內幕

蕭旭岑25日發文反擊，強調其任內所有事情都依照馬英九的指示處理，馬也全然知情，但現在「馬前總統忘記了很多事」。對此，沈榮欽表示，蕭旭岑正式反擊，代表未來會抖出更多兩岸內幕。（資料照）

馬英九基金會日前切割前執行長蕭旭岑與前員工王光慈，並聲稱兩人有「違反財政紀律情事」送請司法機關調查，蕭旭岑25日則發文反擊，強調其任內所有事情都依照馬英九的指示處理，馬也全然知情，但現在「馬前總統忘記了很多事」。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，蕭旭岑正式反擊，代表未來會抖出更多兩岸內幕。

沈榮欽今日（25日）在臉書發文指出，週刊報導馬辦指開鍘原因是兩人「違反財政紀律」、「利用馬辦名義在中國做一些事」，而「違反財政紀律」要鬧上法院，就不會只是蕭旭岑「薪水過高」，而是自認手上有對方背信或掏空的證據，但是「利用馬辦名義在中國做一些事」就有所蹊蹺，因為這種事一旦鬧上法院，就會抖出更多馬辦的兩岸秘辛，對馬英九不見得有利。

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沈榮欽推測，這也是有人猜測是蕭旭岑得罪對岸高官、搜集資料拿給馬英九交辦的原因，以蕭旭岑和馬英九的關係，如果只是台商告狀，很難鬧出這麼大的風波。沈指出，馬英九的代理人最重要的就是取得中共官員的信任，一旦失去信任，等於讓馬英九自斷和對岸的溝通機制，這才能解釋馬英九為何要開鍘，也可以看出對岸對於國民黨人的影響力有多巨大。

沈榮欽提及蕭旭岑在反擊推文中反覆地聲稱「馬英九忘了」，讓外界猜測馬英九是否已失智，但失智是個長期過程，不會突然爆發，縱使馬英九真的失智，本案背後還是涉及各方金權鬥爭，不會單純只是健康因素這麼簡單。而值得注意的是蕭旭岑指出目前基金會執行長戴遐齡還未經董事會任命，背後隱隱有法律戰的意圖，讓人想起馬王政爭中，王金平在法院讓馬英九鬥爭一敗塗地的往事，蕭旭岑對此全程參與，不能排除這種可能。

沈榮欽認為，多數旁觀者最關注的還是蕭旭岑這幾年來替馬英九做了多少見不得光的事情，如果真的進入法律訴訟，恐怕會爆出不少黑料，卻讓外人得以一窺馬辦與對岸交流的秘辛，揭露台灣前總統如何受制於對岸的某些細節。

沈榮欽強調：「在民眾黨前立委候選人徐春鶯共諜案起訴的同一天，我們不僅得以見到柯文哲、黃珊珊如何向國台辦交代甄選中配立委，還有機會見識到馬英九與國民黨人受到對岸影響的過程。爆米花、可樂準備好，正戲就要開場了。」

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