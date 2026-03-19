網「兩字批評」戳到地雷！黃暐瀚不忍了：我討厭現在的在野黨

資深媒體人黃暐瀚。（資料照）

藍白聯手10次阻擋行政院版的1.25兆國防特別預算條例，引發國人不滿。對此，資深媒體人黃暐瀚近來多次提出批評、建議，卻遭網友諷刺是「綠暐瀚」。一名網友日前在社群媒體留言稱「不懂為什麼這一兩年每次發文，看起來都像在幫執政團隊『洗地』」。對此，黃暐瀚回應，「洗地」是他最討厭的文字。他還說，軍購議題他已經講了三個月，「我討厭現在的在野黨，沒有國家意識，令人搖頭。」

一名網友日前在黃暐瀚臉書留言表示，自己追蹤他很久了，甚至在YouTube上抖內過他。這位網友說：「不懂暐瀚哥為什麼這一兩年來每次發文看起來都在幫執政團隊洗地。先不論戰機到底會不會來，現在軍隊越來越少人願意加入，然後國防部爆出這麼多類似找什麼小吃店投標、用中國品牌監視器等等的弊端，F16V來了到底能增加多少戰力真的要打個問號」，最後還說：「似乎您對目前執政團隊表現報喜的多，報憂者少，確實有失公允。」

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對此，黃暐瀚回應網友：「洗地，是我看了最討厭的文字。」他表示，每個人都有主觀認知，有認同與不認同。不該不認同就冠以「洗地」去貶低別人。「難道我要說，閣下的論點，也在幫在野黨「洗地」，你才會比較高興？」

黃暐瀚最後表示，軍購的話題，他已講了三個月了，「你的不認同，我尊重，但對不起，我支持軍購，支持買飛機，我討厭現在的在野黨，沒有國家意識，令人搖頭。」

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