2026最幸福國家排行 芬蘭9連霸、台灣第26名

2026年《世界幸福報告》19日出爐，芬蘭以7.764分連續第9年蟬聯全球最幸福國家，冰島、丹麥分居第2、第3，台灣今年名列第26。（路透）

2026年《世界幸福報告》19日出爐，芬蘭以7.764分連續第9年蟬聯全球最幸福國家，冰島、丹麥分居第2、第3，哥斯大黎加升上第4，瑞典與挪威分列第5、第6，台灣今年名列第26。報告並點出，重度使用社群媒體與年輕人幸福感下滑有明顯關聯，尤其在英語系國家與西歐更為顯著。

《美聯社》報導，這份年度報告由牛津大學福祉研究中心（Wellbeing Research Centre）發布，各國排名是根據約10萬名來自140個國家與地區受訪者的回答而定，受訪者被要求為自己的生活打分數。這項研究與蓋洛普（Gallup）及聯合國永續發展解決方案網絡（U.N. Sustainable Development Solutions Network）合作進行。在多數國家，每年大約有1000人透過電話或面對面方式受訪。

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台灣去年名次為27，今年以6.714分名列全球第26，稱霸東亞，排名在台灣之前的亞洲國家有以色列第8、阿拉伯聯合大公國第21、沙烏地阿拉伯第22。其他亞洲主要國家方面，新加坡第36、越南第45、日本第61、中國第65、南韓第67、香港第90；東南亞方面，泰國第52、菲律賓第56、馬來西亞第71。阿富汗則再次墊底，排第147。

重度使用社群媒體 年輕人幸福感下滑

2026年的報告是連續第2年沒有任何英語系國家進入前10名。美國排名第23、加拿大第25、英國第29。報告認為，過去10年，美國、加拿大、澳洲與紐西蘭25歲以下年輕人的生活評價明顯下滑，長時間使用社群媒體被視為重要原因之一。報告也特別示警，重度使用社群媒體對少女的負面影響尤其值得關注。

報告摘要指出，在北美與西歐，年輕人的幸福感已明顯不如15年前；資料顯示，15歲學生若每天使用社群媒體超過7小時，幸福感顯著低於每天使用不到1小時者，其中西歐女孩的落差尤其明顯。報告並說，重度使用者面臨較高風險，特別是在英語系國家與西歐。

此外，報告指出，最容易出現負面效果的平台，通常是依賴演算法推播、強調網紅內容、且以視覺素材為主的平台，因為這類平台更容易引發社會比較；相較之下，以溝通聯繫為主的平台，對使用者幸福感的表現較佳。報告共同編輯者、牛津經濟學教授德內夫（Jan-Emmanuel De Neve）表示，「很明顯，我們應該盡可能讓社群媒體重新找回『社交』的一面。」

報告並點出，重度使用社群媒體與年輕人幸福感下滑有明顯關聯，尤其在英語系國家與西歐更為顯著。（美聯社）

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