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    首頁 > 國際

    哥斯大黎加宣布與古巴斷交 「西半球必須清除共產主義者」

    2026/03/19 12:55 即時新聞／綜合報導
    哥斯大黎加總統查維斯。（法新社資料照）

    哥斯大黎加總統查維斯。（法新社資料照）

    繼厄瓜多後，哥斯大黎加總統查維斯（Rodrigo Chaves）昨（18）日表示，不承認古巴政府的合法性，已下令關閉駐古巴哈瓦那大使館，還稱「西半球必須清除共產主義者」；古巴則將此舉歸咎於美國施壓。

    綜合媒體報導，查維斯在美方捐贈的毒品掃描站啟用儀式上直言，鑒於古巴共產政權不仁對待當地人民，哥斯大黎加「不承認古巴共產主義政權的合法性」。他又說：「我們不會賦予一個壓迫並虐待近千萬名古巴人的政權合法性」。

    哥斯大黎加隨後要求古巴外交人員從哥斯大黎加首都聖荷西（San José）撤出。查維斯指出，如果哈瓦那願意，可以保留在哥斯大黎加的領事人員，以服務約1萬名古巴居民，而哥斯大黎加則將在巴拿馬為其公民服務。

    古巴外交部回應稱，自4月1日起僅保留領事館人員，同時強調「哥斯大黎加政府向來配合美國對抗古巴的政策，如今再次響應美國政府孤立古巴的新一輪攻勢。」此前，美國總統川普曾直白表示，期待自己能「有榮幸以某種形式拿下古巴」，並對古巴實施石油禁運，造成古巴大規模停電，影響民生及企業運作。

    早在哥斯大黎加之前，厄瓜多於4日驅逐了古巴大使古提瑞茲（Basilio Gutierrez）。

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