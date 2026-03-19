警告伊朗別再打卡達 川普威脅：否則將全面摧毀南帕爾斯氣田

川普威脅伊朗，如果伊朗再攻擊卡達，美國將會以前所未見的力量全面摧毀整個南帕爾斯天然氣田。（路透）

中東衝突持續升級，以色列18日攻擊伊朗的南帕爾斯（South Pars）大型天然氣田相關設施，伊朗隨即針對卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國展開報復攻擊。美國總統川普對此威脅伊朗，如果伊朗再攻擊卡達，美國將會以前所未見的力量全面摧毀整個南帕爾斯天然氣田。

川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文提到，以色列對伊朗的南帕爾斯天然氣田設施發動猛烈攻擊，而整體設施中僅有相對較小的一部分遭到打擊，美國對此次攻擊事先毫不知情，而卡達也完全沒有以任何形式參與其中，同時也不知情。不過伊朗在不了解狀況的前提下，就不分青紅皂白地對卡達的液化天然氣（LNG）設施展開攻擊。

請繼續往下閱讀...

川普威脅，如果伊朗繼續攻擊卡達，那麼美國將會以前所未見的威力和力量全面摧毀整個南帕爾斯天然氣田。川普強調，他並不希望批准這種程度的破壞行動，因為這將對伊朗的未來帶來長遠影響，倘若卡達的液化天然氣設施再次遭到攻擊，他將毫不猶豫地採取行動。

南帕爾斯天然氣田位於波斯灣，橫跨伊朗與卡達兩國海域，伊朗的南帕爾斯氣田與卡達的北方氣田（North Dome field）相連，兩者構成世界上最大的天然氣田。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法