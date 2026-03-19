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    首頁 > 國際

    伊朗戰火衝擊澳洲能源 總理急籲勿恐慌搶購燃油

    2026/03/19 10:59 編譯謝宜哲／綜合報導
    澳洲總理艾班尼斯敦促民眾避免恐慌性搶購汽油和柴油，並強調搶購行為已導致部分農村地區出現燃油短缺。（路透）

    澳洲總理艾班尼斯敦促民眾避免恐慌性搶購汽油和柴油，並強調搶購行為已導致部分農村地區出現燃油短缺。（路透）

    伊朗戰爭衝擊全球能源供應後，澳洲正努力因應部分地區燃油短缺問題。澳洲總理艾班尼斯今（19）日敦促民眾避免恐慌性搶購汽油和柴油，並強調搶購行為已導致部分農村地區出現燃油短缺。

    根據《路透》報導，艾班尼斯表示，目前澳洲燃油供應水準仍保持穩定，且聯邦政府已採取措施，確保燃油供應不間斷。

    艾班尼斯補充，政府將在未來幾天內推出更多措施，以保障燃料供應。

    艾班尼斯也向民眾呼籲，不要購買超過自身所需的燃油，這既是民眾能提供的幫助，也是澳洲人應有的做法。

    艾班尼斯警告，曠日持久的衝突將進一步加劇全球能源市場緊張局勢，並對澳洲經濟造成壓力。

    艾班尼斯指出，澳洲能源監管機構前負責人哈里斯（Anthea Harris）已被任命為國家燃料供應工作組協調員，負責解決燃料短缺問題，並改善國內燃料供應鏈。

    另外澳洲儲備銀行在19日發布的最新《金融穩定評估報告》中聲稱，中東戰火對澳洲經濟構成重大風險，但澳洲經濟若真下滑，國內銀行仍有能力支持經濟成長。

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