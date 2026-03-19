瑞士滑雪勝地纜車疑遭強風從半空中吹落釀1死 驚悚瞬間影片曝

瑞士中部知名滑雪勝地恩格爾貝格-鐵力士滑雪區一節纜車車廂從鋼纜上脫落，車廂從雪坡下翻落，造成車廂內1名女子死亡，（法新社）

瑞士中部知名滑雪勝地恩格爾貝格-鐵力士滑雪區（Engelberg-Titlis ski resort）在當地時間18日驚傳意外，疑似因為強風，導致一節纜車車廂從鋼纜上脫落，車廂從雪坡下翻落，造成車廂內1名女子死亡，驚悚瞬間都被拍下。

綜合外媒報導，恩格爾貝格-鐵力士滑雪是瑞士知名滑雪景點，在當地時間18日上午11點許，一節纜車車廂從鋼纜上脫落，有其他滑雪客聽到巨響後，拍下車廂從雪坡下翻滾而下的驚悚畫面。

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當時車廂內有1名61歲女子不幸罹難，目擊者表示，當時風勢很強，導致纜車在高空中搖晃，警方目前正在調查事故原因，據氣象資訊顯示，當時陣風風速超過時速80公里，通常情況下，當風速超過時速60公里時，纜車服務就會暫停。

- Cable car gondola detached from the line

- On Titlis Xpress lift, Engelberg-Titlis resort, Switzerland

- Happened this morning （~11 AM） after leaving Trübsee station

- Strong winds suspected as main cause

- Cabin fell and tumbled down snowy slope

- Only one person… pic.twitter.com/nQLqjvvGW5 — InsightRadar （@InsightRadarX） March 18, 2026

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