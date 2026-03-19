遭霸凌成案走漏風聲女兒被傳訊息「好自為之」 柚子醫師控：二次傷害

「柚子醫師」去年12月透露，女兒在校遭同學以腳踹頭，導致重傷需住院。（擷取自「柚子醫師」臉書）

網紅醫師「柚子醫師」陳木榮先前透露，讀國中的女兒在學校遭同學以腳踹頭霸凌，案件已進入調查。柚子醫師今（19）日進一步於臉書發文點名就是延平中學，並指校方於3月17日向家長說明霸凌調查報告，認定霸凌案成立，但早在3月12日晚間，夫妻就已知道結果，女兒的同班同學傳訊來透露霸凌案成立，還要女兒「好自為之」，他認為，調查結果外流不只是程序瑕疵，更是對孩子二度傷害。

柚子醫師今發文說，3月17日上午10點30分至中午12點30分，他與妻子到延平中學聽取校方對霸凌事件調查結果，結論是成案。不過，他們夫妻早在3月12日（週四）晚間10點8分後就知道結果，因為女兒在沙發上掉眼淚，原來是她延平中學同班同學傳來訊息，要她「好自為之」、「是非對錯你一定不會不知道」、「話就說到這裡」；同學也主動告知，「目前結果是XXX霸凌你成立」、「還有OO」。

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柚子醫師控訴，非調查當事人提前得知調查結果，並明確指出相關行為人，還對被害人傳送帶有指責意味訊息，這代表在依法應保密的調查程序中，結果早已外流。當調查結果尚未正式通知當事人，卻已在學生之間流傳，甚至被用來對被害人施壓，這不只是程序瑕疵，而是對孩子的再次傷害，「我想請問延平中學校園霸凌防治委員會召集人，正常情況下應該是施雅慧校長，這份調查結果是如何外流的？誰應該為保密機制出問題負責」？

他痛批，為何結果尚未通知，孩子就要遭受來自同儕的壓力與指責，這不只是單一事件，而是制度是否真正保護孩子，他也想問關於這個霸凌成立，延平中學怎麼告知所有人「是非對錯」的？延平中學用什麼觀念來教導下一代？

柚子醫師指出，社群平台threads上也有對此案的討論，還有孩子說「調查還沒結束」、「身為醫生這樣亂講話爽嗎」，但校長明明向他承諾過，會對全班、全校好好說明，他也相信校長可以解答，甚至說如果校長沒有回答，請一定要告訴他。

最後，柚子醫師也說，未來他們夫妻將秉持社會公益與兒少保護原則，持續關注並追蹤校園霸凌相關議題，期望透過制度檢視與社會對話，推動校園安全機制的改善，避免類似事件再次發生。

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