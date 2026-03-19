再逮1拖吊蟑螂！「小崔」出境避風頭今晨返台被警帶回甩鍋給另2嫌

疑「拖吊蟑螂」的崔姓業者（左）被警方帶回北市刑大調查。（記者劉慶侯翻攝）

台北市刑警大隊17日清剿流竄北台灣犯案的三家「拖吊蟑螂」，其中，最為出名「小崔拖吊」崔姓業者在警方行動前2日便已出境前往泰國，今（19）日凌晨崔男搭機返台，由航警局通知境管單位到場帶人。

台北市刑警大隊是鑑於近年「拖吊蟑螂」橫行，經匯整北市近年來所有通報紀錄，鎖定雙北市3家拖吊業者，續逮捕「騰至拖吊」蔡姓老闆與「東海」許姓業者，3名男司機以及1名女員工查扣相關車輛和文件，「業界內知名」的「小崔拖吊」崔姓業者，疑因近日被爆料「3.7公里索價45000元」後立刻出國。

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警方調查，3家拖吊業者彼此間熟識，平日互通聲息，並輪流以高價在網路上刊登廣告。作案涉及雙北、桃園等區域，自113年起至今，有報案成立的被害人約22人，但因有的選擇吞忍，所以受害者總數應至少有約50位。

警方表示，有被害人在網路上搜尋道路救援，業者電話中報價出車1200元，協議每公里收費金額，事後對方堅持現金付款，費用高達56000元。有民眾報警處理，拖吊業者再出面協調，將價格改至2萬至4萬元左右，有民眾就因此買單，但也有些民眾不買帳，司機還刻意將車放在拖吊板上不願意放車，企圖逼被害人就範。

在警方行動中未落網的崔男，19日凌晨0時許搭機返回台灣，因遭北市刑大通知航警局境管，所以落地後就由航警帶回，並通知北市刑大將人帶回。

崔男到案後警訊中供稱，蔡、許兩人原本都是他拖吊公司員工，最近才發現對方近兩年竟然私下利用公司名義在外面哄抬價格，所以在2026年初就將兩人趕出公司，蔡、許兩人後來到外面自立門戶，但警方對證供不予以採信，今日訊後移送地檢署偵辦。

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