凌晨買刀返同居處成關鍵！台中情侶雙屍命案警揭男方最後行蹤

發生情侶雙屍命案的出租套房。（記者許國楨攝）

台中市西區18日晚間驚傳情侶雙屍命案，警方今天最新說明指出，透過監視器畫面已掌握兩人案發前關鍵動線，發現張姓男子曾於凌晨外出購買水果刀再返回租屋處，之後即未再有人進出，案情出現重大進展。

第一分局表示，警方於3月18日19時19分接獲報案，指稱西區五權五街一處出租套房內有兩名死者，立即派員到場處理，發現30歲張男與方女倒臥浴室內，地面滿布血跡，兩人已明顯死亡，隨即封鎖現場並通知鑑識人員採證。

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經查，報案人為方女母親，因接獲超商店長反映方女未依時上班，察覺有異，聯繫房東開門查看，進屋後驚見兩人倒臥浴室血泊中，立即報警，確認兩人為情侶關係並同居於此，且門窗與門鎖均未遭破壞，已初步排除外力侵入可能性。

經進一步調閱監視器發現，兩人於18日凌晨0時57分一同進入租屋處，但在1時23分，張男獨自外出，經查為購買水果刀，並於1時58分返回，此後至案發期間，未再有任何人進出該處，警方同時訪查鄰居，有住戶指出凌晨2時許曾聽見疑似爭吵聲，與監視器時間點相互吻合。

鑑識人員現場勘驗發現，兩人均倒臥於浴室內，研判為主要案發地點。方女頸部有2處切割傷，張男則有5處切割傷，現場並起出一把沾有血跡的水果刀，疑為關鍵凶器，不排除為其中一方行凶後再尋短，目前已採集現場血跡等相關跡證送驗，並報請檢察官指揮偵辦，後續將配合法醫相驗，進一步釐清確切死因與案發經過。

第一分局偵查隊長鐘劍貴說明案情。（警方提供）

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