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    首頁 > 政治

    訪美急洗疑美親中標籤？詹凌瑀酸盧秀燕：畏戰黨主席自食苦果

    2026/03/19 11:28 即時新聞／綜合報導
    台中市長盧秀燕。（資料照）

    台中市長盧秀燕。（資料照）

    國民黨立委黃健豪昨接受媒體專訪表示，「3800億+Ｎ」並非台中市長盧秀燕屬意版本，盧較傾向立委徐巧芯所提出的8100億軍購版本；並強調，盧此行訪問美國盼消除外界對藍營「疑美、親中」的疑慮，也提醒國民黨中央要繼續維持「親美、友日、和陸」的路線，跟中共要維持和平，但不代表要反美。對此，媒體人詹凌瑀嘆說，「這不就是盧秀燕自己怯戰、不願承擔黨主席大任的直接後果」。

    詹凌瑀今日於臉書發文指出，盧秀燕現在人在美國費盡心力洗刷國民黨疑美親中的標籤，還透過子弟兵放話說要維持親美路線、支持軍購。「結果呢？國民黨現在卻有一位超級親中、走紅統激進路線的黨主席鄭麗文」。

    詹凌瑀直言，盧市長千算萬算，只想著明哲保身、愛惜羽毛，把黨魁這個燙手山芋往外推。結果卻沒算到，自己不選的下場，就是放任國民黨選出一個會讓2026選情徹底崩盤，甚至把對美關係直接搞到破裂的黨主席。

    詹凌瑀坦言，「前面在華府辛苦做表面功夫，後院卻被極端派整碗端走。這就是盧秀燕精明算計、卻不願承擔大局所必須嚥下的苦果。」

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「和戰兩手策略」、「很像2015年的朱立倫，太過明哲保身的結果，結果就一輩子錯過了」、「假的啦～騙騙美國人」、「現在的KMT哪個有肩膀？都嘛希望別人抬轎，然後爽爽坐上位」。

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    子弟兵說得更白！黃健豪：盧秀燕訪美是提醒國民黨中央別「反美」

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

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    立委黃健豪。（資料照）

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