台東婦人酒後落海 大聯盟球探沙灘散步意外英勇救人

救人的雷森腳受傷。（民眾提供）

MLB大聯盟皇家隊球探雷森到訪台東，昨天在沙灘散步時救了欲跳海的婦人，奮不顧身的表現被目擊民眾當成英雄爭相合照。

台東市這名年約50歲的婦人疑似酒後在海濱公園落海，被救起後不久，警消也趕到現場，婦人沒有受傷，仍不斷發脾氣喊叫，警消隨後通知家屬帶回，倒是一旁高大白人全身濕淋淋，右腳多處磨破、擦傷，救護隊員連忙幫他包紮，有一旁民眾提起「他就是MLB大聯盟皇家隊球探雷森」。

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雷森表示，當時近距離目擊後，立刻衝進海水裡，和另位三名趕到的學生將婦人拉上岸。成功救人的雷森，事後發現膝蓋和腳趾頭都有受傷，他卻說沒想那麼多，先救人要緊。

一旁目擊救人過程的民眾大讚雷森，還特別合照紀念，稱讚他「真英雄」。

雷森是派駐在台灣的大聯盟球探，定居桃園多年，這次到台東主要是觀看正在舉行的高中棒球聯賽，以及近距離了解國中投手近況。昨天傍晚隨興到海濱公園沙灘散步，沒想到卻碰到這場意外。

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婦人獲救後無大礙。（民眾提供）

見雷森義舉，民眾興奮合照。（民眾提供）

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