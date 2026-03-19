蔡英文走訪基隆 林右昌：「小英」傳授童子瑋選戰撇步

前基隆市長林右昌（右）今表示，3/16跟前總統蔡英文爬山時，跟她聊了很多基隆建設的最新進度，「小英」也傳授許多選舉「撇步」給民進黨基隆市長參選人童子瑋，幫助非常大。（記者黃政嘉攝）

前總統蔡英文3月16日與前基隆市長林右昌、民進黨基隆市長參選人童子瑋共同走訪基隆地方景點，蔡英文事後在網路社群平台發文虧林右昌穿長版外套，「真的不太行」，童子瑋則才39歲就喘到不行；林右昌今受訪表示，當天跟「小英」爬山時，跟她聊了很多基隆建設的最新進度，「小英」也傳授許多選舉「撇步」跟提點政見、政策上的建議給童子瑋，對候選人幫助非常大。

林右昌今早穿著同一件軍綠色長版外套，到新北市新莊區為民進黨新北市議員新莊區初選參選人陳岱吟車掃拜票，他事前接受媒體聯訪，對於16日跟蔡英文散步交流的事情，林右昌表示，「小英」（前）總統現在很喜歡爬山，而且看她的心情非常的輕鬆，信手拈來都是對於各地方建設的一些想法，這都是她過去擔任總統時，對地方的一個支持，她也都了然於胸。

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他表示：「那一天，我就也把過去她所支持的一些建設，最新的進度，跟她做說明，那當然其實我們在爬山的過程裡面，其實聊了非常多，也談了非常多，不管是包括童子瑋競選的態勢跟情事，而且她因為自己也選過很多次，也傳授許多的撇步，還有要注意的地方，另外包括政見、政策的部分，都給童子瑋很多的意見跟建議，所以我想，她藉由這個散步的過程，也把她過去的經驗，還有她對時事的一些看法跟建議，傳授給我們的候選人，我想這個過程，其實對候選人幫助非常的大」。

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