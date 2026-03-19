高虹安訪日竹市府又出包！徵件新聞稿被抓錯 曾資程諷：沒有公信力

新竹市長高虹安率主管到日本交流，但府內新聞照片又出包，發布的新聞照片截止日與新聞稿相差1個月，綠營民代諷市府犯此低階錯誤，已影響市府公信力。（新竹市府提供）

新竹市長高虹安去年12月18日復職，於本週3月16日首率市府十幾名局處主管前往日本交流，結果市府新聞單位昨天發出新銳藝術家徵件新聞稿，新聞照片標示收件日到3月20日截止，但新聞稿卻寫4月20日截止，兩者相差1個月。市議員曾資程說，市府對外發布的新聞照片與新聞稿內容出現截止日期不一致情形，除是基本行政作業的疏失，更反映出內部審核機制鬆散，尤其在市長出國期間，卻犯如此低階錯誤，還讓媒體對外發布，已影響市府公信力。

文化局回應，新聞照片截止日是原本預定日期，因逢學子期中考，故徵件延後1個月截止，對新聞照片誤植，已進行修正，並表達歉意。

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曾資程說，文化局在接獲提醒後才發現問題，顯示橫向溝通與事前把關明顯不足。市府一方面強調重視文化與藝術發展，但實際行政作為上，連基本的資訊正確性都無法確保，難免讓外界質疑其執行力。高虹安市府團隊已進入第4年，市政團隊理應成熟穩定，不該再出現如同新手團隊般的疏失。如果連基礎行政流程都無法嚴謹把關，市民如何對未來重大建設與城市發展抱持信心？

市議員劉彥伶也說，市長率主管出國，難道府內團隊就可放飛鬆散？這種文宣照片與新聞稿內容前後不一致的資訊竟也未再次確認就對外發布，顯示市府內部把關機制有改善空間。去年市府新聞單位就發生把她個人參與市府活動的照片經AI修圖變造後發布，如今又發生類似錯誤，可見市府新聞稿沒有任何公信力可言。

新竹市長高虹安率主管到日本交流，但府內新聞照片又出包，發布的新聞照片截止日與新聞稿相差1個月，綠營民代諷市府犯此低階錯誤，已影響市府公信力。（記者洪美秀翻攝）

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