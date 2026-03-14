鄭麗文：推動兩岸和平 台灣能發揮關鍵角色的政治力量只有國民黨

國民黨主席鄭麗文。（記者叢昌瑾攝）

國民黨主席鄭麗文今天下午與前立委雷倩一起參加「和平時講」系列論壇活動，討論兩岸未終局的情況下如何確保和平。鄭麗文指出，她的信仰就是和平，目前歷史已經走到關鍵時刻，台灣必須扮演關鍵的角色，否則局勢會更加險峻，民進黨不可能扮演其中的角色，甚至是把台灣推向危險的一方，在台灣能發揮關鍵角色且有代表性的政治力量，看來看去也只有國民黨。

鄭麗文說，台海和平不是靠購買幾架戰機、潛艦或多少的飛彈來決定，兩岸絕對可以用智慧來避免自相殘殺，而且只需要「九二共識」、反對台獨，一點都不困難，而所謂「九二共識」就是「兩岸同屬一中」，至於其他爭議都可以擱置，只要台灣承認「九二共識」，兩岸互動就可以跨出第一步。

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她強調，兩岸的和平關係，必須是穩定、制度化且永續存在，國際社會必須理解與支持，「尤其是美國」，而且台海實現和平，並非意味一個強權的崛起，不同文明之間不應該對立，台灣與中國也不該對立。

雷倩提議，仿效中國、香港、泰國、阿聯酋的跨境金融監理制度橋接模式，讓中國海南島、香港、澳門與台灣進行「四島橋接」，台灣可依照「四海島橋接框架協議」，在不涉及主權下維持自身行政與司法運作，同時透過「四島共同委員會」做為跨法域的協調決策機制，目前香港、澳門、海南島對於台灣有利的制度，可以先行先試，為那些對於兩岸未來保持高度懷疑的人，先建立一個可以信任的實驗場。

鄭麗文回應說，歐盟是二戰後慢慢實驗出來的產物，而雷倩所提「四島橋接」構想，是一個分散化但又同時治理，每一個（島）都是對等主體，在保留主體性時，又有協作的可能，今天的科技已經允許這些事情的存在，對她而言，就是希望能做好打地基的工程，打造兩岸和平地基，建立穩定、永續、制度化的和平關係，讓兩岸的共同願望可以得到國際社會支持，而且可以發展出包括雷倩提議的各種可能性，「不一定只有四島」，讓兩岸人民的意願都能同時被尊重，她充滿信心而且樂觀，但首先要讓兩岸回到和平穩定的架構上面。

鄭麗文還說，大家一直沒有認識到台灣具有戰略價值，不只是「第一島鏈」，這個角色早就被科技時代的進步所顛覆，台灣是一個重要節點，台灣不該妄自菲薄、被人決定，失去話語權與主動權，淪為地緣政治的棋子與籌碼，應該積極發揮影響力，拿回主動權。

在答覆提問時，現場主持人提及，處理兩岸關係有可能影響國民黨的選票，鄭麗文不以為然，強調民進黨操作民粹的邊際效應，已經快速遞減中，去年大罷免透過抹紅、製造兩岸緊張，讓民進黨輸掉，還激怒中間選民，「風向、水溫都已經在變」，而且俄烏戰爭的血淋淋場景已展現在大家的面前，讓大家看到很多的現實，「許多假象被一一拆穿」。

鄭麗文還說，台灣高度倚賴外貿，在與中國隔絕對立的這些年，嚴重影響台灣很多人的選票，「最後選舉贏一票就是贏，我沒有要贏『八炯』的票」，也不會為了民進黨的支持者改變立場，「我要的是主流民意，只要超過半數民意支持和平、交流，我選舉就會贏，我非常有信心能贏得大選！」

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