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    首頁 > 政治

    港湖泛綠競爭激烈！有機會5席全上？何孟樺：民進黨團結才能上4席

    2026/03/14 17:03 記者孫唯容／台北報導
    民進黨籍台北市議員何孟樺認為泛綠陣營要5席全上相對困難，民進黨必須團結，才能4席全上。（資料照）

    民進黨籍台北市議員何孟樺認為泛綠陣營要5席全上相對困難，民進黨必須團結，才能4席全上。（資料照）

    年底九合一大選在即，根據歷年投票結果，內湖、南港區選民結構藍大於綠，9席現任議員藍營基本盤為5席、綠營基本盤3至4席，不過近年人口結構轉變，爭取游離選票亦成關鍵。港湖泛綠陣營競爭激烈，是否有機會整合「4+1」讓泛綠5席全上？對此，議員何孟樺認為5席全上相對困難，民進黨必須團結，才能4席全上。

    議員何孟樺表示，目前國會亂象就是選票分散的結果，綠營支持者已意識到要集中選票，才能讓民進黨4席全上，觀察2018、2022年選情，面對小黨參選，對民進黨席次都有影響，反觀2014年議員選舉，即便高嘉瑜衝到3萬4千餘票，但民進黨依然保住4席，因此團不團結對綠營在港湖選情而言相當重要。

    議員何孟樺認為，面對藍大於綠的選民結構，加上分析2022年得票狀況，泛綠陣營整體票數要衝到5席全上相對困難。不過，何孟樺也表示，港湖區為新興人口區，游離選票當然有增加，原本的地方盤勢也相對鬆動，她個人不論是在議會爭取福利政策，地方上的交通、教育、遊憩空間與法律諮詢服務，都會努力爭取更多選民支持。

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