台南安平港出現詭異船舶？國外研究團體示警：極具威脅且行跡可疑

SeaLight 今日在X上發文表示，一艘名為「LONG AN」（隆安號）、極具威脅且行跡可疑的船舶正停泊在台南安平港。（取自 SeaLight）

隸屬史丹佛大學的海事分析組織「SeaLight」，今日在 X 上發文警告，一艘可疑船舶正停泊在台南的港口內，而這艘船過去曾有大量可疑紀錄，不僅使用虛假註冊資料逃避追蹤，甚至過去18個月，在僅停靠2次港口的狀況下紀錄了1213次吃水深度變化，加上長時間關閉訊號，代表其有運送大量不明貨物嫌疑。

SeaLight 是由史丹佛大學所創立，專門利用公開資料，追蹤海洋上的可疑灰色行動的海事分析組織。SeaLight 今日在X上發文表示，一艘名為「LONG AN」（隆安號）、極具威脅且行跡可疑的船舶正停泊在台南安平港。

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SeaLight指出，該艘船已被國際海事組織（IMO）認定為掛有「虛假國旗」（False Flag）。根據IMO紀錄顯示，該船原名可能為「Sansha Maru No.81」（三沙丸81號），曾偽稱掛有庫拉索（Curacao）國旗。目前它改為坦尚尼亞（Tanzanian）國旗，但這很可能是針對 IMO 認定其身分造假後的反應，它實際上仍未在任何國家正式註冊。

此外，該船的船東「LIMEI Y」是一家註冊於聖克里斯多福及尼維斯（St. Kitts & Nevis）的單船殼牌公司（Shell Company），全名為「Yao Limei」。該船也被紀錄為沒有投保「船東責任險」，這是一個僅由一艘船組成、完全沒有責任追溯機制的可疑實體。

異常航跡、疑似非法接駁

SeaLight指出，在過去18個月的 AIS 自動識別系統追蹤中，這艘船僅停靠過兩個港口，且都在台灣（高雄與台南）。合法的貨輪是以高效率在不同港口間運送貨物獲利，但這艘船的航程卻總是終結在「大海中央」。此外，它在台灣周邊作業時，有將近 30% 的時間處於「斷訊（Dark）」狀態，故意關閉AIS安全廣播。

數據顯示該船疑似在海上進行非法「船對船轉運」。在18個月僅停靠兩次港口的狀況下，它竟然紀錄了 1213 次吃水深度變化。雖然它沒有與其他船舶接觸的紀錄，但考慮到它有三分之一的時間關閉訊號，這極具嫌疑。

???? SUSPICIOUS VESSEL DOCKED IN ????????#TAIWAN: Meet the LONG AN — a ship currently in Tainan Port with some serious red flags.

????1/Firstly, @StarboardIntel notes it has been identified by the International Maritime Organization as a "false flag" ship.

[????THREAD 1/5] pic.twitter.com/1xPuDua5ea — SeaLight （@SeaLightFound） March 14, 2026

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