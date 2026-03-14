找到了？彰化受虐杜告犬離奇失蹤月餘 伸港尋獲疑似白骨

彰化虐狗案母犬離奇失蹤月餘，愛狗人士找到疑似白骨。（民眾提供）

彰化市一隻1歲大的杜告母犬疑遭飼主用繩子瘋狂抽打，上個月被民眾PO上網後卻離奇失蹤，動防所才剛剛認定情節嚴重對飼主加重開罰3萬元，今天（14日）傳出愛狗人士在伸港失蹤地，找到可疑的狗狗白骨。動防所表示，立即派人前往了解。

由於飼主自稱狗狗已送養，狗狗在伸港鄉六股抽水站附近跑了，因此，愛狗人士今天前進伸港的失蹤地進行搜尋，當場找到可疑白骨，初步從性別、殘留狗毛與白骨身形判斷，很有可能就是彰化市被鞭打的杜告母犬。

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動防所指出，目前正在聯絡愛狗人士，希望能由專業的動物法醫，就愛狗人士找到的可疑動物屍體來進行化驗，確認是否為該受虐杜告母犬，化驗確認品種與年紀，以及死亡原因有無外力介入。

動防所所長董孟治表示，針對飼主部分，除了因毆狗情節嚴重已開罰3萬元，如果後續有新事證，也會重新檢視來依法究辦，如有違反動保法規定，有宰殺、故意傷害或是動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬以上，200萬以下罰款。

彰化虐狗案母犬離奇失蹤月餘，愛狗人士找到疑似白骨。（民眾提供）

彰化虐狗案母犬離奇失蹤月餘，愛狗人士找到疑似白骨。（民眾提供）

彰化虐狗案母犬離奇失蹤月餘，愛狗人士找到疑似白骨。（民眾提供）

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