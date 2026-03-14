超狂影片曝！日本烤地瓜車起火一路狂飆至消防署求救

1輛販售烤地瓜的移動販售車在行駛途中起火，司機發現後竟一路開到消防署求助。火勢最終被撲滅，整輛車已被燒到只剩骨架，所幸無人受傷，相關的畫面在網路上造成熱議。（圖擷取自 X）

日本熊本市中央區12日晚間發生一起火燒車事件，1輛販售烤地瓜的移動販售車在行駛途中起火，司機發現後竟一路開到消防署求助。火勢最終被撲滅，整輛車已被燒到只剩骨架，所幸無人受傷，相關的畫面在網路上造成熱議。

綜合日媒報導，12日晚間約9時50分左右，多名民眾陸續向消防單位通報，稱「有貨車一邊燃燒一邊在道路上行駛」。當時一輛烤地瓜移動販售車在國道3號附近行駛，車斗不斷冒出濃煙甚至竄出火焰。

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警方表示，駕駛為一名70多歲男性，當時正在市中心一帶販售地瓜，行駛途中發現車斗開始冒煙後，隨即決定直接開往最近的熊本市西消防署求助，車輛在起火的狀態下急速行駛，因高溫融化的物品掉落在路面上，目擊者表示，當時看到一輛冒出濃煙的車輛從後方高速接近，還不斷鳴喇叭，車輛行駛速度相當快，火焰與煙霧清晰可見。從其他車輛拍攝的畫面中也能看到，路面上留下多處燃燒痕跡。

這輛裝飾醒目的烤地瓜販售車抵達消防署後，消防人員立即展開滅火作業，約1小時後火勢完全撲滅。整輛車的車斗部分已被燒到只剩骨架，駕駛座則仍大致保持原狀，消防署表示，這輛車是當地頗有名氣的烤地瓜販售車，目前警方與消防仍在調查起火原因。

日本汽車聯盟（JAF）提醒，若行駛中發生車輛火災，不應像此次案例繼續行駛，因為火勢可能蔓延至油料或其他可燃物，甚至危及周圍車輛與行人，應立即停車並撤離到安全地點，同時通報消防單位求助。

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