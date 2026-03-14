太驚悚！男做MRI被遺忘困檢查艙6小時「喊到沒力」才獲救

一名唐姓男子凌晨進行核磁共振掃描（MRI）檢查時，竟被醫療人員完全遺忘，受困在檢查艙內長達6小時。（圖擷取自中媒）

中國武漢頂級三級甲等華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院傳出離譜醫療事故。一名唐姓男子凌晨進行核磁共振掃描（MRI）檢查時，竟被醫療人員完全遺忘，受困在檢查艙內長達6小時，期間他頭部被固定、動彈不得，在黑暗中嘶喊呼救，直到隔天清晨清潔工打掃時才驚覺有人受困。

醫師「急著忙別的事」 檢查完竟直接標註完成

綜合中國媒體《央廣網》等外媒報導，受害的唐先生上月25日晚上因頸部疼痛獨自前往同濟醫院漢口院區就診，隨後院方安排核磁共振掃描（MRI）檢查於26日凌晨就診。當時他依規定將手機留在室外，頭部被醫師固定並戴上面罩後送入機器。孰料放射科值班人員違反紀律，導致患者檢查完成後被遺忘在儀器內近6小時。

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受困者：機器一直響 我不敢亂動只能拚命喊

「機器一直在響，我感覺時間格外長。」唐先生憶述當時恐懼，他完全無法掌握外界情況，只能不斷大聲呼喊：「有沒有人？醫師在不在？」卻始終無人回應。他曾想自行脫困，但因擔心機器持續運作會傷害身體而不敢亂動，只能在絕望中重複「喊累了休息、恢復體力再喊」的循環。

直到隔日（2月27日）清晨6時許，清潔人員進入檢查室打掃，聽到呼救聲後趕緊找來保全人員協助救人。唐先生的太太因為丈夫檢查遲遲未回家，電話也沒接，緊急趕到醫院並報警。保全拿著就診紀錄告訴警方和唐先生妻子，記錄顯示，唐先生2月26日凌晨0時10分已做完檢查。

唐先生向媒體透露，「警方調取監視器沒看到我，保安又說我做完了檢查，我老婆沒找到我，直到我脫困拿到手機，她才曉得我一直被困著。」

院方道歉停職 院方表態「建議家屬提告」

同濟醫院昨（13）日發布通報承認疏失，主因是值班人員違反工作紀律與交接班制度，導致該病患檢查完成後被遺忘在檢查台近6小時，已對涉事醫護人員祭出停職處分。據悉，目前院方與家屬對賠償金額尚未達成共識，院方表態「建議家屬提告」。

《新京報》報導批評，類似的事件在醫療產業並非第一次出現，卻依舊有人重蹈覆轍，代表許多調整僅停留表面，並未針對制度流程防堵漏洞。

華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院官網13日就發布《情況通報》。（圖擷取自新華社）

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