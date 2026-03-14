早知伊朗會封鎖荷姆茲海峽！外媒爆川普堅信美軍能應對

川普總統在發動代號「史詩憤怒行動」的攻擊前，早得知伊朗極可能封鎖全球航運命脈荷姆茲海峽。（法新社）

美國與伊朗戰火持續升溫。根據《華爾街日報》揭露內幕，川普總統在發動代號「史詩憤怒行動」的攻擊前，早已接獲參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）將軍的警告，得知伊朗極可能封鎖全球航運命脈荷姆茲海峽。然而川普當時堅稱德黑蘭會先行屈服，並自信美軍足以應對。

《華爾街日報》報導指出，凱恩曾多次在簡報中示警，伊朗將動用水雷、無人機與飛彈封鎖海峽。儘管川普知曉風險，仍做出兩任任期內最重要的外交決策。知情人士透露，川普當時向幕僚表示，德黑蘭政權在真正關閉海峽前就會舉旗投降，即便伊朗發動封鎖，「美軍也能輕鬆處理」。

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然而現實與預期產生巨大落差。戰事進入第二週，伊朗領導層非但未退縮，更將荷姆茲海峽視為最強大的談判籌碼，頻繁攻擊貨輪並攔截油輪，造成國際油價狂飆，全球經濟面臨停滯性通膨的威脅。

報導提到，此次對伊朗的軍事行動由極少數核心成員主導，包括副總統范斯（JD Vance）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）及國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。這種高度封閉的決策模式雖然防止了洩密，卻也導致大量資深外交官與中東事務官員被排除在外，許多人甚至是在飛彈落地後，才透過社群媒體得知開戰。

雖然美以聯軍已摧毀逾90艘伊朗艦艇並擊斃其最高領袖，但美方也付出了慘痛代價。包括日前空軍加油機墜毀造成的6名官兵，目前已有至少13名美軍陣亡，成為川普兩任總統任期內最致命的軍事行動。此外，一場針對伊朗女校的空襲造成約175名平民（多為孩童）喪生，初步調查顯示極可能為美軍誤擊，引發國際輿論譁然。

川普宣稱勝利 撤軍日期仍是謎

儘管國內民調顯示多數民眾反對開戰，且中東盟友對被捲入戰火深感憤怒，川普週三在肯塔基州演講時仍高調宣布：「我們贏了！」並於週五晚間證實美軍已轟炸伊朗關鍵原油出口地「哈爾克島」（Kharg Island）。

面對外界詢問何時結束戰爭，川普保持一貫的神祕風格，表示當他「骨子裡感覺到了（in his bones）」的時候就會停戰。但五角大廈官員私下透露，目前已加派海軍陸戰隊前往該區，戰事恐將持續數週甚至更久。

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