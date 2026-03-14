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    首頁 > 國際

    高市早苗9小時會議後無法起身！面色蒼白驚動國會幕僚

    2026/03/14 16:04 即時新聞／綜合報導
    高市嘗試數次想站起身來，但卻徒勞無功。（取自X@Sin_nippon）

    高市嘗試數次想站起身來，但卻徒勞無功。（取自X@Sin_nippon）

    日本首相高市早苗12日出現疑似感冒的症狀，隨即提前結束公務行程返回公邸休息。根據日媒報導，高市當日在長達9個小時的會議後，坐在座位上長達1分鐘無法起身，畫面還捕捉到她面色蒼白、緊按頭部，包括財務大臣片山皋月在內，一眾國會閣僚紛紛擔憂地上前關心。相關影片曝光後引發討論。

    綜合日媒報導，高市身體不適的當天，從上午9時就出席眾議院預算委員會的會議，直到下午6時才結束。而在會議結束當下，高市嘗試數次想站起身來，但卻徒勞無功。報導指，她在座位中長達1分鐘無法起身，還緊緊按著內眼角、面色蒼白，表情顯得相當痛苦。

    看到高市異狀，財務大臣片山皋月以及其他閣僚、秘書官紛紛面露擔憂，圍繞在高市身邊，高市隨後即取消公務行程，返回公邸接受約10分鐘的診療。

    日本官邸高層指出：「首相這2、3天其實已經出現咳嗽症狀，加上前一日才剛結束福島視察行程，可能是行程太緊湊導致體力透支、過度勞累。」

    在經過一夜休養後，高市早苗已恢復上班。內閣官房長官木原稔在13日上午的例行記者會上表示：「首相的身體狀況已經恢復，預計照常執行今天的公務。」不過，有不少日本網友指出，高市氣色明顯與之前精神奕奕的模樣有所不同，高市早苗的健康狀況目前也持續在網路上掀起討論。

    高市早苗13日已返回工作岡位。但不少日本網友指出，高市氣色明顯與之前精神奕奕的模樣有所不同。（法新社）

    高市早苗13日已返回工作岡位。但不少日本網友指出，高市氣色明顯與之前精神奕奕的模樣有所不同。（法新社）

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