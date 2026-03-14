中東局勢續升溫 我駐科威特代表處關懷當地9留學生「報平安」

中東局勢升溫，外交部駐科威特代表處代表胡琪斌近日帶著實用物資，赴科威特大學宿舍探視並關心在當地留學的9名台灣學生。（外交部提供）

中東區域情勢持續升溫，部分在當地求學的台灣學生生活也受到影響。駐科威特代表處近日在代表胡琪斌帶領下前往科威特大學宿舍，探視在校就讀的9名台灣學生，除帶上簡單物資補給，也關心學生在區域局勢緊張下的生活與心理狀況，讓身處異鄉的學生感受到來自家鄉的支持與關懷。

外交部說明，目前科威特大學共有9名台灣學生就讀，自2月28日中東區域情勢升高以來，校方已改採遠距教學並限制學生外出活動。加上適逢齋戒月（Ramadan），白天多數餐廳及外送平台暫停營業，學生須待日落後學校餐廳開放供餐才能用餐，生活多少受到影響。

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因此，駐處得知學生已多日待在宿舍後，特別選擇情勢較為平穩的時段前往學校宿舍探視，並準備罐頭、吐司等簡單但實用的物資，提供學生即時補給。同時也關心學生近期生活情況，並交流在接連傳出飛彈與無人機攻擊消息下的心情與感受。

學生們看到駐科威特代表處胡琪斌大使與館處同仁親自到訪，都感到相當驚喜與感動。學生說，在區域情勢不安、又遠離家鄉求學的情況下，難免感到緊張，但看到代表處仍特地前來關心，讓大家心情踏實許多；也有學生笑說，「好險還有代表處在」。

據悉，目前科威特領空仍處於關閉狀態，若需離境須長途驅車約8小時前往沙烏地阿拉伯利雅德機場搭機，途中交通時間較長，可能增加風險，因此多數學生選擇暫時留在校園內持續上課並觀察情勢發展。駐處探視雖然僅短暫停留，卻讓身在異鄉的台灣學生感受到來自家鄉的支持、關懷與陪伴，也在緊繃的區域局勢中增添一份安心與溫暖。

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