    首頁 > 政治

    藍營批卓榮泰赴日看球公器私用 蘇巧慧：為台灣選手加油是好事

    2026/03/08 11:11 記者羅國嘉／新北報導
    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧在「板橋大井頭福德祠」受訪指出，行政院長卓榮泰是國家最高行政首長，到國外為台灣選手加油是好事，若能與國外政要面對面互動，更是重要的國家交流機會。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧在「板橋大井頭福德祠」受訪指出，行政院長卓榮泰是國家最高行政首長，到國外為台灣選手加油是好事，若能與國外政要面對面互動，更是重要的國家交流機會。（記者叢昌瑾攝）

    行政院長卓榮泰7日赴日觀看世界棒球經典賽（WBC），立法院國民黨團指出，外界質疑是否包機動用公帑，行政院應主動說明；幫台灣隊加油是全民共識，但若公器私用社會難以接受。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧表示，國家最高行政首長到國外為台灣選手加油是好事，若能與國外政要面對面互動，更是重要的國家交流機會。

    蘇巧慧今陪同總統賴清德前往板橋大井頭福德祠祈福參拜。對於卓榮泰赴日本觀賞台捷大戰遭國民黨質疑「公器私用」，蘇巧慧受訪表示，國家最高行政首長到國外為台灣選手加油是好事，若能與國外政要面對面互動，更是國家重要的交流機會。她直言，會全力支持國家與台灣選手，也希望台灣人在各領域站上國際舞台，讓世界看見台灣。

    蘇巧慧也說，賴清德與副總統蕭美琴都對新北感情深厚，近期接連到地方與民眾互動，傾聽基層聲音。自己昨與蕭美琴一同推廣基層運動，今則陪同賴清德到板橋大井頭福德祠、接雲寺參香祈福，這些都是總統、副總統平時與民眾互動、了解地方意見的重要行程。

    蘇巧慧提到，今天適逢國際婦女節，她同步公布「女力成績單」，向市民報告近年在國會推動性別平等與多元友善社會的成果。未來也會持續提出政見與願景，希望以具體行動爭取市民認同。#

    熱門推播