不給鄭麗文面子？ 張勝德宜蘭縣長初選落敗 缺席新春團拜掀聯想

鄭麗文（前排中）到宜蘭縣黨部參加新春團拜，身邊就是少了初選落敗的議長張勝德。（記者江志雄攝）

國民黨宜蘭縣長黨內初選民調日前揭曉，由立委吳宗憲勝出，議長張勝德以些微差距落敗；今天宜縣黨部舉行新春團拜，黨主席鄭麗文親自出席，原想營造大團結氣氛，未料張勝德意外缺席，引起很多揣測，黨內團結仍待考驗。不過，張勝德說，他是因為主持議會程序委員會無法出席，外界不要有過多聯想。

吳宗憲與張勝德在爭取提名過程，表面看似和諧，但實際上卻是暗潮洶湧，包括張勝德被外界爆料議長家族承包縣內60億元工程，支持張勝德的議員對吳宗憲放話「你選不上啦，你別來選，地方不可能給你選」等語，這些爆料的內容來自何方，是誰在操作都引起不少揣測。

請繼續往下閱讀...

再加上，媒體曾傳出國民黨主席鄭麗文對宜蘭縣長提名的人選提出3條件，第一要能勝選、第二要能整合藍白合的人、第三要能夠在選戰中抵擋得住民進黨司法攻擊的人選。外界解讀，黨中央就是屬意吳宗憲，雖然國民黨否認，但仍是餘波盪漾。

日前民調結果揭曉，中央黨部選擇不公布，僅稱兩人差距很小，張勝德的支持者已在喊話公布民調接受檢驗；張勝德雖很有風度，民調公布當天表示欣然接受宜蘭鄉親決定，並喊話「一起送吳宗憲進入縣府，為縣民服務」，也強調「自己服務宜蘭的心不會退場」。

但今天國民黨宜蘭縣黨部新春團拜，鄭麗文親自出席，吳宗憲陪伴在側，就是少了張勝德，引起外界關切，紛紛在問「議長怎麼沒有來？」也擔心黨內團結會不會因為初選過程的種種風波而分裂，黨的團結陷入考驗？

張勝德說，議會下週要召開臨時會，今天先開程序委員會排定相關議程，這時間是年初就訂好了，黨部新春團拜時間與程序會衝突，他是議長也是程序會召集人，當然要以公務為重，不可能因為黨部的事情請假去參加，這是他的職責，外界不要有過多聯想。

張勝德說，他是因為主持議會程序委員會無法出席，外界不要有過多聯想。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法