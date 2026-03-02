為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鄭麗文力推吳宗憲角逐宜蘭縣長 提名後啟動「藍白合」協商

    2026/03/02 12:25 記者江志雄／宜蘭報導
    國民黨主席鄭麗文（右）今天出席宜蘭縣黨部新春團拜，稱讚吳宗憲（左）是宜蘭縣長優秀人選。（記者江志雄攝）

    國民黨宜蘭縣長提名內參民調，由身兼文傳會主委及不分區立委的吳宗憲勝出，黨主席鄭麗文今天（2日）表示，國民黨在宜蘭縣、新北市、嘉義市徵召的縣市長人選，通過中央黨部提名後，將同步啟動「藍白合」協商，希望宜蘭創下藍白合作的美好典範。

    鄭麗文今天參加國民黨宜蘭縣部新春團拜，在宜蘭縣長提名內參民調中失利的議長張勝德並未現身，鄭麗文為張緩頰說，宜蘭縣議會開會，張勝德主持會議不克出席黨部團拜，她感謝張勝德堅守議會扮演稱職的角色。

    鄭麗文說，宜蘭、新北市及嘉義市長選舉，國民黨分別徵召吳宗憲、李四川、醫師翁壽良，通過中央黨部提名後，同步展開藍白合協商，針對藍白合議題，雙方持續磋商溝通，建立合作機制後，經由國民黨中常會確認，將依民主程序執行。

    鄭麗文稱讚吳宗憲擔任國民黨不分區立委，又兼做黨的義務辯護律師、法律顧問，近來勤跑宜蘭基層，獲得鄉親肯定，她向在場黨員介紹，吳宗憲將是未來的「縣長」，此話一出，現場響起熱烈掌聲。

    談到宜蘭縣的藍白合，鄭麗文稱讚民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠是位有正義感的女生，期待宜蘭創下藍白合作美好典範，透過有正義感、正派組合，繼續為宜蘭縣民服務。

    國民黨宜蘭縣黨部舉辦新春團拜，黨員同志互道恭喜。（記者江志雄攝）

    圖
    圖 圖 圖
    圖
    圖
    熱門推播