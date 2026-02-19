被總統點名「麥克風以後會比較大隻」 陳其邁分享雄中青澀的自己

陳其邁向民眾分享高中時期自己清澀模樣。（高市府提供）

大年初二（18日）被總統賴清德點名「麥克風以後會比較大隻」的高雄市長陳其邁，今天（19日）特別拿出學生時期的老照片，重溫雄中求學時期的的青澀回憶，並與市民朋友分享自己從年輕至今念念不忘的高雄在地好滋味。

陳其邁翻開高中時期的相片冊，指著照片中的青澀少年笑著說，雄中通常比較精靈古怪，高中時期同學們遲到時，為了躲避教官責罰，除了會翻牆進入校園，還想到混入打掃校外人行道的同學群中，拿著掃把悄悄一起進入學校。

談及高中趣事，陳其邁回憶，當時有堂課讓大家昏昏欲睡，遇到鄉音比較重的老師說「知道的同學站起來」時，自己常聽成「10號同學站起來」，因此莫名其妙地站了好幾次，一學期後才從同學口中得知是自己誤聽；這次拿著相冊，他數家珍地說：「這位現在是教授、這位是工程師，我們到現在都還有聯繫。」

細數少年時代喜愛的美食，陳其邁表示，因為老家住在國民市場附近，許多店家都是從小吃到大，從主顧互動變成老友之交，像自己愛吃辣，「川味牛肉麵」老闆還會特製加入花椒的「邁邁版」牛肉麵，店家的獨門麻辣醬更令他難忘，甚至在辦公室也特別擺放一罐，搭配各種菜餚都很美味。

陳其邁補充，自己吃牛肉麵的標配，是走過一甲子的「雲家檸檬大王」，酸酸甜甜的滋味，剛好能舒緩牛肉麵的麻辣感，同時補充維生素C；而附近的「冷熱飲之家」也是他的一直吃到現在的老味道，紅豆湯、綠豆湯，以及紅豆湯加湯圓，都是必點的懷舊品項。

陳其邁歡迎國內外旅客春節期間到高雄走春，在感受高雄暖冬熱情的同時，也別忘了用在地美食填飽五臟廟，也邀請大家前往愛河灣及16至18號碼頭，親身感受串起老中青三代集體記憶的「超人力霸王」迷人魅力，帶著「超人」的加持，為新的一年迎來事事「馬上好、馬上成功」的吉兆。

