民眾黨「超級助選員」柯、黃站台有加分？ 地方參選人這樣看

年底將舉行九合一選舉，民眾黨為了在下階段「藍白合」協調人選過程能提高聲勢，創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌已啟動輔選與選舉行程。其中，黃代表白營參選新北市長，頻與柯合體出席活動，除了炒熱自身選情，也盼在部分選區國民黨還未正式提名前，先為自家選將加持，成為藍白共推的人選。

被外界形容為民眾黨「兩顆太陽」的柯文哲、黃國昌，在黃披掛參選新北市長後，兩人合體出席的活動就顯著增加，在去年底先後提名陳琬惠、張啟楷代表民眾黨征戰宜蘭縣、嘉義市後，柯、黃兩人更親自南下為兩位參選人站台「助攻」，為其營造聲勢。

至於這兩位民眾黨「超級助選員」的合體，所產生的拉抬效果，民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠認為，柯文哲在宜蘭為她站台，有明顯的加分效果。她分析，民眾黨內評估基本盤約15%，而柯文哲前年總統大選在宜蘭的得票約26%，也就是說，透過柯站台輔選，不只能助她獲得更多選民關注，她有機會爭取到柯約10%的「外溢票源」。

至於黃國昌輔選，她指出，儘管兩人吸引族群不同，仍能助她鞏固基本盤以及產生互補，將選戰聲量進一步擴大。

對於柯、黃兩人南下助選，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷也認同能「大幅加分」。他表示，兩人人氣、全國聲量兼具，親自助選能助其迅速拉抬關注度，增加媒體曝光合討論度；尤其在柯文哲擔任他的競選總幹事後，地方反應熱烈，合照、互動踴躍，象徵中央資源與支持到位。

張啟楷另強調，嘉義市已成民眾黨關鍵戰區，藍白合若成功，將具有指標性意義。

