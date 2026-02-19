九合一大選超級助選員 國民黨「大咖」各自扮演角色

國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜、前黨主席朱立倫，以及台北市長蔣萬安等多位藍營大咖，勢必會在年底的百里侯選戰中扮演重要角色。（資料照）

台灣今年底的九合一選舉將改寫地方政治版圖，藍營信誓旦旦要拿下2028總統大選橋頭堡，為兩年後實現政黨輪替搶先機，因此，包括國民黨主席鄭麗文，有可能爭奪2028進場門票的台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜，甚至前黨主席朱立倫，以及被藍營視為2032「儲君」人選的台北市長蔣萬安等多位藍營大咖，都勢必會在今年這場百里侯選戰中扮演重要角色。

鄭麗文、盧秀燕、侯友宜、韓國瑜、朱立倫及蔣萬安成助選大軍

這場選舉將是國民黨主席鄭麗文上任後所面臨的第一場戰役，如果戰績不如人意，甚至席次減少，就很有可能在開票當晚請辭負責下台，因此這場選舉對鄭麗文而言，也等於一場黨魁保衛戰。

2026百里侯選舉 形同鄭麗文黨魁保衛戰

為了營造聲勢，鄭麗文未來將啟動「行動中常會」機制，透過把中常會整套人馬開拔到地方召開，為藍營各地選舉營造聲勢，黨內人士指出，「行動中常會」目的在於關切各地方的政情與議題，重新建立中央與地方連結，透過中央與地方幹部參與，幫當地選情加溫。

對於侯友宜、盧秀燕、韓國瑜、朱立倫等幾個未來可能爭奪總統大選門票的人，投入這場地方改選，更是為自己日後堆砌人情，籌建地方後援組織脈絡，並蓄積個人政治能量的好機會。

準備卸任市長的侯友宜、盧秀燕，除了要確保順利交棒，讓自己的本命區成為日後邁向總統之路的第一桶金，更要能贏得漂亮，可以與綠營拉開差距，還要再向本命區之外的地區開拓更多的社會支持面，因此未來勢必可以見到兩人南北征途，幫藍營縣市長、議員候選人輔選的畫面。

韓粉期待韓國瑜重新征戰總統大位

至於韓國瑜與朱立倫，黨內希望前者再度披掛上陣的呼聲一直沒有斷過，黨內甚至有韓國瑜屬意立法院副院長江啟臣搭檔競選正副總統的傳聞，堅定支持韓國瑜的「韓粉」渴望再現當年「韓流」風潮﹔至於朱立倫，雖然快被黨內遺忘，但仍不能被忽略，許多藍營人士都認為，朱立倫迄今仍未忘情再攀政治高峰，再加上今年選舉有不少年輕世代的「朱系子弟兵」要參選議員，屆時在藍營的選舉場中勢必少不了朱立倫與「朱家軍」的身影。

關於蔣萬安的部分，早被藍營視為這次百里侯之役的領頭羊角色，加上其首都市長身分，預料勢必會走出台北城，幫忙拉抬其他縣市選情，屆時帶動的外溢效果甚至會比侯友宜、盧秀燕更加明顯，可以為4年後卸任台北市長變換軌道，爭取大位蓄溫。

